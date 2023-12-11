Quali saranno le tendenze unghie nail art 2024? Dai colori più gettonati, alle novità del mondo nail, abbiamo chiesto a un esperto di raccontarci cosa ci aspetta nel prossimo futuro

Dopo aver esplorato il mondo dei colori, eccoci a tracciare le tendenze unghie nail art 2024 che saranno più gettonate nei Saloni e fra tutte le beauty lovers. Tra minimal look, unghie cromate e nail art gioiello super catchy, Massimo Albini, Training Manager di OPI, ci racconta quali saranno i trend imperdibili da provare (e, come sempre, da personalizzare), con riferimento al palcoscenico in cui tutti i nail look diventano protagonisti: i backstage delle sfilate di moda.

Ballet core

Ispirata alla forma e al colore delle scarpette di balletto classico - e tendenza già vista sui red carpet - la ballet core è una manicure dalle tonalità rosa e champagne (come quelle viste sulle mani delle modelle di Alberta Ferretti), illuminata da uno strato di finitura cromatica (sfilata di riferimento: GCDS) che rende questa nail art adatta a tutti.

Tendenze unghie nail art 2024: Unghie corte

Le unghie corte sono ufficialmente tornate più eleganti che mai: semplici e minimal (come quelle viste nel backstage di Ferragamo), danno vita a un look ordinato esaltato da delicate nuance nutshell o nude a seconda dell’incarnato.

Unghie rosse

L’audace manicure rossa, che si adatta a ogni stagione, non può non avere un posto di rilievo anche nelle tendenze unghie 2024. La manicure da copiare è quella sfoggiata dalle modelle di Philosophy.

Tendenze unghie nail art 2024: Micro french manicure

Gli stili classici come la micro french manicure sono stati aggiornati con una linea del sorriso rossa che si abbina al rossetto. Da provare!

Chrome nails

Le unghie cromate colorate e soprattutto argentate - anche arricchite da dettagli 3D - continueranno a essere di tendenza anche nel nuovo anno.

Tendenze unghie nail art 2024: Unghie gioiello

Al lato opposto del minimalismo ci saranno le unghie gioiello. Il nail look è audace grazie agli strass e ai cristalli posti su base trasparente o shimmer.

Credit ph: OPI