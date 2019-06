Come si portano le unghie d'estate? Ecco tutte le tendenze più glam su cui puntare

Le unghie dell'Estate 2019? Sono pop, con riferimenti agli anni '60 ma con twist contemporaneo, ma senza rinunciare a essere chic. Come? Abbinando il colore all'intramontabile color carne.

Per chi ama la french, provate la manicure french line. Come ci ha raccontato Antonio Sacripante, nail artist e CEO di pArish, si tratta di un french molto sottile. Si può realizzare su una base nude o, per chi ama le unghie colorate, color tiffany abbinato a un azzurro metallico, per un effetto tono su tono dal doppio finish.

Parlando invece di forma delle unghie, in omaggio alla pop art le unghie non possono che essere ovali, molto eleganti e femminili.



"Negli ultimi tempi - ci spiega il nail artist - le unghie più desiderate sono proprio quelle ovali o mandorla, ma non troppo a punta".

E che dire delle forme di unghie estreme che ci capita spesso di vedere sui social? Il momento d'oro dello stiletto sembra essere tramontato, anche se effettivamente in Italia sembra non essersi mai davvero affermato a livello mainstream.

Per quanto riguarda invece le unghie a ballerina, o coffin nails, Antonio Sacripante ci mette in guardia. "È una forma che rovina la lamina dell'unghia che viene molto limata da una parte e dall'altra causando l'onicolisi, cioè il distaccamento della lamina ungueale dal letto dell'unghia".

Insomma, spesso quelle ci appaiono come tendenze irrinunciabili viste sui social sono molto lontane in realtà dallo street style reale, ciò che le persone nella vita quotidiana amano portare davvero.

Dalle passerelle arriva quindi un messaggio forte. Puntate sull'eleganza e sull'essenzialità, con forme tondeggianti ed equilibrate, dove la stravaganza è riservata a dettagli iper-femminili.

Credits Ph.: Mondadori Photo