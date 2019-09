Volete scoprire quali saranno i trend più forti di stagione per la vostra manicure? Abbiamo selezionato le migliori tendenze unghie viste alle sfilate Autunno Inverno 2019-20

Non vedete l'ora di scoprire come si porteranno le unghie per la stagione Autunno Inverno 2019-20? Abbiamo individuato le tendenze da copiare alle sfilate più importanti, per quanto riguarda la nail art, gli effetti su cui puntare e i colori di smalto da non lasciarsi scappare.

La forma delle unghie si rifà alla semplicità e all'eleganza, con unghie corte arrotondate o a mandorla (non appuntita). Se volete sperimentare con look estremi dalle lunghezze maxi vi consigliamo di provare le unghie finte senza mettere "a rischio" le unghie naturali.

Sixties



Gli anni '60 continuano a esercitare un intramontabile fascino, con l'accostamento di colori tipici di quegli anni e le geometrie psichedeliche.



Effetto cangiante



Unghie romantiche e con rimandi alle creature dei mondi fantasy, dalle fate alle sirene, con smalti dagli effetti madreperlati, opalescenti e duochrome.



Colori desaturati



Fanno il loro grande ritorno tutti i mezzi toni come il taupe, il greige e il mauve, per un effetto delicato diverso dal solito nude.



Shimmer



Che siano glitter o effetti metallizzati, l'importante è che gli smalti abbiano il fattore gioiello, a partire dal classico rosso che questa stagione si porta con gli effetti speciali.



Matchy-matchy



Per le fanatiche degli abbinamenti perfetti, ora la manicure si porta intonata all'outfit.



Negative space



Per le appassionate di nail art, gli spazi negativi sono il tipo di decorazione più amato, per giocare con applicazioni e geometrie.



Minimal



Per chi ama la nail art ma non troppo, vi serviranno solo uno smalto nude e uno nero (Antonio Marras ha scelto invece una decorazione di perlina nera), con cui realizzare decorazioni semplici ed eleganti.



Classy princess



Lo nominiamo a ogni stagione perché lo smalto rosa lattiginoso è un evergreen che non passa mai di moda. Per le irriducibili della unghie nude.



Smalto perlato



Dall'effetto un po' rétro ma indubbiamente elegante. Super chic il grigio perla.



Graffiti nails



La bellezza è comunicazione, quindi perché non lanciare messaggi sulle nostre unghie?



Cristalli



Per chi ama esagerare, le decorazioni più cool sono maxi, gioiello e in rilievo.



Dark nails



Le unghie black sono un must have della stagione fredda, ora portatele in versione glam con una decorazione metallica oro o argento al centro.



