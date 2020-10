Le tendenze unghie autunno 2020 ci guidano verso manicure eleganti e originali. Tra toni metallici e nail art d'impatto, trovate quella che fa per voi

Sulle passerelle abbiamo infatti visto sfilare molteplici nail look a contrasto, ideali per accontentare i gusti di tutte con un tocco di originalità che non guasta mai.

Tra le proposte più belle da non perdere segnaliamo le unghie bianche e quelle nude, ma anche le proposte total black - quest'anno nell'audace variante a stiletto - ma anche oro, argento e disegni sulle unghie ad alto impatto.

Scoprite lo stile che fa per voi continuando a leggere questo articolo.

Bicolor

Dopo le unghie gradient, ora spopolano quelle bicolore in tonalità di colore a contrasto. L'abbinamento più cool? E' quello che unisce giallo senape e grigio gunmetal.

Pop attitude

Arancione per un tocco pop sulle unghie ricostruite. I colori brillanti stanno bene anche in autunno e donano luce al beauty look.

Crystal

Anche le unghie con i cristalli fanno tendenza. Per creare una manicure glam ma portabile optate per un colore base chiaro e neutro, da impreziosire con cristalli tridimensionali di piccole dimensioni per un effetto gioiello luminoso.

Nail make up

La nuova frontiera della manicure: non un semplice smalto per un vero e proprio trucco per unghie e dita. Le estremità delle dita vengono infatti tinte con un colore metallico - per ricreare questo look optate per colori da body painting resistenti all'acqua - mentre le unghie vengono "ripulite" senza precisione, per poi essere lucidate da uno smalto trasparente. Effetto statement assicurato.

Amanita nails

Autunno = tempo di funghi. Ecco un'idea completamente fuori dagli schemi, con la nail art amanita muscaria - detto anche "ovolo malefico" - un fungo velenoso e allucinogeno. Chi ama stupire impazzirà per questa nail art!

Petrol blue

Verde petrolio su unghie corte naturali dalla forma stondata. Un colore prezioso e sofisticato che si rivela la scelta giusta per chi vuole osare con il colore senza eccedere.

100% metal

Le unghie metallizzate vincono tutto quest'anno. Tra i colori più belli di stagione visti in passerella spicca senza dubbio l'argento puro, luminoso e cool.

Evil eye

Le nail art con gli occhi continuano la loro ascesa tra le tendenze unghie autunno 2020. Qui proposte in variante unghie finte press-on in un bellissimo contrasto bianco e nero, ideale per la stagione fredda.

La french laterale

Si chiama side french manicure ed è un nail trend che adoriamo perché porta a un nuovo livello la più classica e amata delle decorazioni per unghie. In questa proposta da sfilata le unghie sono chiare e lattiginose - tendenti al bianco - e la decorazione è rossa e fiammante.

Black stiletto

Hello unghie nere! Chic e sempre eleganti, le unghie nere quest'anno si portano extra lucide, in variante lunga e appuntita, a stiletto.

Soft auburn

Il color rame - ma anche le varianti caramello, cannella e bronzo - ci fa impazzire in questo momento. Per un tocco spicy in più, scegliete una finitura metallica.

Total white

Le unghie bianche sono il top anche in autunno e inverno. Donano alla mano un tocco soft sofisticato e - a seconda della tonalità scelta - donano a tutti gli incarnati.

The new french

Non una vera e propria french manicure, ma una "colata di colore" su base chiara. Un effetto pittura inedito, da sperimentare in ogni colore. Il giallo, ovviamente, è un'opzione splendida.

Credits Ph.: Mondadori Photo