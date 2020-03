View this post on Instagram

Abstract Faces with a Red Lip. ❤️ . Just saying it exactly how it is… 😘😍❤️ . . . Abstract face Decals from @enchanteddecals @enchantednailsbykellie and then I painted the red on using gel💅👩‍🎨 @the_gelbottle_inc BIAB TEDDY #thegelbottleinc Using @navyprotools ETHEL, MARTHA, DORIS and HELEN for the perfect prep 👌 (use discount code ‘MAY10’ for 10% off @navyprotools) #isabelmaynails #nailartist #nailtech #nails #nailart #nailtrend #naildesign #uniquenails #showscratch #notd #nailfashion #nudenails #newnails #gel #gelnails #rosegoldnails #naildesigns #nailpolish #handpainted #NAILPRO #ad #handpaintednailart #navyprotools @nailitmag @nailpromagazine @nailsmagazine @scratchmagazine #abstractart #abstractnails #abstractnailart #facenails