Per avere mani sempre curate e non dover ritoccare lo smalto, la ricostruzione unghie è la soluzione migliore. Qui trovate tutte le informazioni per scegliere come farla

Serve per allungare o ricoprire le unghie e, contrariamente a quanto si pensi, non danneggia l'unghia, se fatta con i giusti prodotti. Ottima per chi soffre di onicofagia, la ricostruzione unghie è consigliata a chi vuole avere mani sempre in ordine, senza dover usare smalto e acetone ogni due/tre giorni.

Ricostruzione unghie: cos'è

All'inizio fu la ricostruzione unghie in acrilico, nata negli anni Cinquanta, dall'idea di un dentista statunitense: questa tecnica prevedeva un'asciugatura naturale a differenza della tecnica oggi più gettonata, la ricostruzione unghie in gel, che viene fatta utilizzando delle lampade UV e prodotti specifici che si fissano sull'unghia. Non esiste un solo tipo di ricostruzione unghie in gel. La nail artist, infatti, potrebbe proporvi una ricostruzione con tip oppure con cartine. Come scegliere quella giusta? Vi diamo una mano noi.

Ricostruzione con tip o cartine

La scelta dipende spesso dall'obiettivo e dalle esigenze. Se volete ricostruire completamente l'unghia e allungarla in maniera semplice e veloce, il consiglio è di optare per le tip, le classiche unghie finte che coprono completamente l'unghia. Le cartine, invece, sono utili per ricostruire un'unghia rotta o leggermente corta e non servono per allungarle.

In breve: preferite le cartine, se si tratta di una piccolo intervento, le tip quando volete allungarle l'unghia o in caso di unghie corte. Nel dubbio, lasciatevi sempre consigliare dall'esperta.

Ricostruzione con cartina: metodo monofasico vs trifasico

Avete optato per la ricostruzione con cartina? Ricordate che potete scegliere fra due metodologie: la trifasica e la monofasica. La prima consiste nel pulire l'unghia, eliminare le cuticole e poi creare una base per fare in modo per il trattamento duri di più. La nail artist darà all'unghia la forma desiderata e applicherà un fissante. Nella metodologia monofasica, invece, si usa uno solo prodotto che fungerà da base, modellante e sigillante.

Ricostruzione unghie gel fai da te

Come molti trattamenti estetici, la ricostruzione unghie in gel è un trattamento che potreste fare anche a casa. Se siete già un po' esperte, se conoscete le modalità di limatura e come lavorare l'unghia per renderla opaca senza danneggiare il letto ungueale ed evitando le possibili infezioni, potete cimentarvi nella manicure a casa. La prima cosa da fare è dotarvi di un kit di ricostruzione unghie, scegliendolo di ottima qualità: lampada UV, gel di copertura, smalti semipermanenti, per esempio.

Il nostro consiglio è seguire prima un corso di onicotecnica per avere almeno le basi e andare sul sicuro.

Ricostruzione unghie in gel: quanto dura e quanto costa

In genere, l’applicazione del gel dura circa un mese, ma dipende dalla tecnica utilizzata. La durata della ricostruzione con tip, infatti, talvolta è minor rispetto a quella con le cartine. Mettete in conto che potrebbe essere necessario un ritocco, soprattutto se l'unghia naturale è corta. Il costo, infine, dipende dalla tecnica scelta. La ricostruzione unghie in gel parte dai 30 euro fino ai 70 e ovviamente le tip hanno un costo maggiore rispetto all'uso delle cartine.

Credit ph: Pexels