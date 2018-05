I migliori smalti per la manicure del giorno del Sì, selezionati da Grazia.it

Smalto sposa 2018: abbiamo selezionato per voi i migliori tra le novità di stagione per una manicure da matrimonio ultra chic.

Le unghie sposa si tingono dei classici colori chiari e nude, come bianco, rosa ballerina e beige crema, ma si spingono anche verso nuance più intense e audaci come corallo, blu e verde acqua.

Trovate lo smalto puù adatto a voi con la nostra selezione di smalti sposa 2018.

Un rosa morbido e raffinato per la manicure sposa più elegante.

Nude porcellana per unghie al naturale, curate e delicate.

Smalto sposa bianco avorio in finish perlato con preziose sfumature color oro.

Color latte e caffè, leggero e sofisticato per lo smalto dalla formula a olio che nutre le unghie.

Uno smalto rosa intenso ricco di carattere perfetto per la manicure delle spose più eclettiche.

Rosa delicato con shift olografico in oro, ideale per chi ama i beauty look principeschi.

Lo smalto lilla è uno dei must have del 2018. Eccolo in versione pastello chiaro, perfetto per unghie sposa di tendenza.

Lo smalto verde acquamarina - detto anche verde Tiffany - è la scelta giusta per chi ama i nail look colorati ma non chiassosi.

Uno smalto sposa 2018 in edizione limitata dal colore rosso metallico con riflessi blu, una shade ideale per i matrimoni serali.

Uno smalto microglitterato che crea sulle unghie un effetto lamina di tendenza. La proposta giusta per le spose che amano brillare.

Bianco con sfumature in grigio e lavanda chiaro, colore appropriato per chi ama i look minimalisti.

Smalto corallo solare e divertente, il top per un nail look sposa informale.

Lo smalto bianco ottico è invece un must have per chi ama i look sposa in total white.

Ogni sposa dovrebbe indossare "qualcosa di blu" come vuole la tradizione. Perché non lo smalto? Ecco il perfetto blu-viola per una manicure da matrimonio cool e fuori dagli schemi.

Smalto sposa 2018 color nude crema, delicato e sempre chic, perfetto per affusolare le dita.

Per unghie perfette nel giorno del sì, ecco il trattamento rinforzante Faby Power, che in sole 2 settimane agisce sulla struttura cheratinica delle unghie rendendole più forti, sane e belle.

Credits Ph.: Mondadori Photo & Essie