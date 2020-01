Grande classico della manicure elegante, il grèige è un colore su misura adatto a tutte e perfetto per ogni occasione

Rosa, beige o grigio? Nessuno dei tre. O meglio, tutti e tre assieme per dar vita al grèige. Tonalità a sé e a metà strada tra le tre precedenti, è una nuance del tutto personale perché si crea mixando letteralmente più colori, quindi non ne esiste una “ufficiale”. Alternativa al classico nude, il grèige è ideale se si cerca una manicure elegante e classica.

Il grèige, da trend a evergreen



Un paio di anni fa il grèige aveva conquistato tutti: da Instagram erano molte le celeb che professavano il loro amore per questa nuance e la sceglievano per tutto, dalla manicure alle labbra, persino ai capelli, era un trionfo di grèige.

Il suo successo? Caldo al punto giusto, è molto versatile, un pass partout adatto a tutte le occasioni, dalle più eleganti a quelle più informali, è ideale per la stagione invernale e, ultimo ma non ultimo, è estremamente personale. Da allora è diventato un evergreen. E non esistendo una tonalità ufficiale, sono tutte perfette purché il mix preveda sempre nude+grigio+ rosato.

E a seconda del mix, si ottengono differenti sfumature: più caldo se si aggiunge il taupe e un rosato, più freddo invece se si mescola il grigio magari tendente al malva. Il fatto di personalizzarlo ha un altro grande vantaggio: è un colore adatto a tutte, dalle pelli più chiare e diafane, che mixano più rosato, le più scure aggiungono invece più beige mente le medie più taupe.