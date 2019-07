Volete scoprire come dipingere le vostre unghie quest'estate? Ecco le migliori shade dalle collezioni estive!

Per le appassionate del mondo nails non c'è nulla di più divertente che scegliere lo smalto in base ai colori di tendenza della stagione! Facendosi guidare ovviamente dai trend più modaioli ma lasciandosi anche ispirare liberamente dai colori della natura.



Per l'estate 2019 vengono soddisfatte tutte le esigenze e tutti i gusti! Si va infatti dai colori freddi come turchese e blu per richiamare il colore del mare, fino alle shade più solari che ricordano la spiaggia dorata. Non mancano poi tutte le nuance del rosa, da quelle più soft al corallo, fino ai colori neon.



Scoprite tutti i migliori colori di smalti su cui puntare questa stagione!



Un giallo caldissimo che sconfina con l'arancio e richiama i colori caldi della terra in un'estate assolata. L'abbronzatura è un must.



Il rosa tenue delicato, dal finish shimmer e luminoso, è un classico che non passa mai di moda, neppure d'estate.



Un blu profondo come il mare, impreziosito da una texture cangiante con particelle riflettenti.

Una tonalità elegantissima di oro light che ricorda le sabbie dorate dei paradisi esotici.



Non poteva mancare una tonalità Living Coral, vivace e luminoso.



Un turchese metallizzato perfetto per creare una manicure degna di una sirena.



L'estate è il momento giusto per osare con gli effetti speciali sulle unghie, come un effetto olografico cangiante.



Non solo azzurro e turchese, ma anche verde acqua, dall'irresistibile mood rétro.



Un rosa bubblegum freddo e ad altissimo impatto, per un feel californiano.



Come rinunciare a una manicure glitterata e scintillante? Da scegliere ovviamente nei toni del turchese e nei colori del mare.



Credits Ph.: Unsplash