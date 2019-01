Le nail art invernali più belle, dai riflessi glaciali e ammalianti

Portate fiocchi di neve e magici bagliori sulle unghie con le nail art glaciali ispirate all'inverno.

Una selezione delle nail art invernali più belle e luminose, perfette per creare manicure originali e glam.

Continuate a leggere questo articolo e trovate la vostra preferita.

Glitter, cristalli e paillettes per la manicure statement con fiocchi di neve cangianti.

Fiocchi e pupazzi di neve per la nail art su base chiara semi trasparente dalla forma a ballerina.

Non la solita french manicure, ma una nail art ispirata all'inverno, alla neve e ai caldi maglioni tricot, in look total white.

Unghie blu con decori di fiocchi di neve e foglia d'oro per una nail art invernale preziosa.

Baby boomer nails sfumate in nuance naturale impreziosite da micro glitter e nail art con fiocchi di neve.

Unghie a mandorla opache il cui look è illuminato da decorazioni floreali bianche e glitter silver super luminosi.

Unghie blu notte illuminate da cristalli con accent nail olografica su base argento.

La notte stellata invernale rivive sulle unghie con una manicure nera punteggiata d'argento.

Credits Ph.: itsPersonail, LaurasPills, TheGlitteredPixiez, ZocanByZoe, decopopshop on Etsy