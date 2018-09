Le nail art più belle viste viste in passerella, tutte da copiare per la vostra mancure

Le idee nail art autunno inverno 2018 2019 sono divertenti e originali, per una manicure ribelle.

Applicazioni tridimensionali, decorazioni dimportanti e giochi di colore a costrasto vestono le unghie da passerella.

Abbiamo selezionato per voi i migliori nail look visti alle sfilate di moda di stagione: scopritele tutte e divertitevi a riprodurle.

Dark contrast

Unghie nere a mandorla con piccoli dettagli trasparenti e accent nail floreale su base metallica.

Exagerate

Nail art fuori dagli schemi con decorazioni che richiamano farfalle composte da fili semi rigidi colorati. Poco pratiche, ma di sicuro effetto.

Metal glam

Manicure metallica, una nail art elegante must try di stagione. Le unghie sono bordeaux in finitura metal, ornate da sottili decorazioni gold.

Black drama

Nere, importanti e drammatiche, le unghie hanno una forma affusolata resa statement dall'applicazione di "grappoli" di perle argento.

Japan Style

Una nail art elaborata in stile giapponese che riprende il movimento dell'acqua e le affascinati carpe koi, simbolo di perseveranza.

Straight on!

Le unghie lunghe, "dritte" e squadrate tornano alla ribalta dopo stagioni e stagioni di unghie a mandorla e stiletto. Da ri-provare.

Effetto cangiante

Semplice ma affanscinante, la scelta di uno smalto - ma anche smalto semipermanente o gel - effetto "scarabeo" in una sfumatura metallica ultra riflettente e cangiante.

Lettering

Messaggi e scritte sulle unghie? Oh yes! Che siano ribelli, divertenti o romantici, a voi la scelta, l'importante è che l'effetto sia pulito e glam.

Split

Manicure rosa pastello con decorazione centrale oro metal a "dividere" le unghie per la longitudine.

Sunny yellow

Unghie corte e naturali, leggermente stondate, illuminate da uno smalto giallo sole. Un'idea di nail art easy, perfetta per illuminare - e scaldare - la stagione fredda.

Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork: Elisa Costa