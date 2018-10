Avete bisogno di nuove idee per la vostra nail art autunnale? Abbiamo raccolto qualche ispirazione (e sono quasi tutte a tema foliage)

Ispirazione autunno. Ma non solo per i colori tipici di questa stagione come l'arancione, il taupe, il rosso scuro o il grigio.

La tendenza è disegnare sulle unghie i temi del momento: tra foliage e disegni floreali, ecco alcune nail art autunnali che abbiamo selezionato su Instagram. Sono tutte da provare, se desiderate una manicure catchy!

Black manicure

Il dettaglio "green" diventa nero per dare un tocco raffinato alla nail art. Per aggiungere glamour al finish, passate un top coat glitterato sulla punta delle dita.

Foglie dorate

La base è realizzata con un classico smalto rosso cremoso sul quale sono disegnate delle foglie autunnali dorate, quasi a voler anticipare il mood natalizio.

Fall leaves

Basta utilizzare uno stamp per ricreare questa manicure decisamente autunnale. Provate a modificare il colore della base passando a un verde scuro, se volete un risultato più "dark".

Funny manicure

In un bosco, una volpe si nasconde dietro le foglie e vi osserva curiosa: ecco un quadretto proposto in chiave ironica capace di raccogliere tutte le possibili ispirazioni di stagione.

Red&Gold



Ancora una nail art che abbina il rosso all'oro. Per realizzare la base, potete mescolare gli smalti Spin the Bottle e Wicked, entrambi di Essie. Per lo stamp utilizzate una polvere glitterata.

Dark nail art

Chi lo ha detto che una vera dark lady non può lasciarsi influenzare dal mood di stagione? Divertitevi a scegliere e a mescolare colori diversi per realizzare le foglie.

Tra autunno e inverno

Quando le temperature si abbassano e la brina crea uno sottile strato sulle foglie che cadono: è l'ispirazione per questa nail art.

Mustard manicure

Il colore principale fa venir voglia di... mostarda! O di zucca? Se state cercando una nail art non troppo eccessiva per il giorno di Halloween, lasciatevi ispirare da questa proposta.

Flower power

Per chi non vuole rinunciare al classico rosa e preferisce il tema floreale rispetto al più classico foliage. Attenzione, però: per questa nail art è fondamentale avere unghie molto lunghe.





Multicolor

Ok, è ormai autunno, ma perché dover rinunciare a una manicure floreale e multicolor dal mood vintage? Nel dettagli noterete una zucca: non è perfetta per la sera di Halloween?

Artwork: Elisa Costa. Credit ph: Mondadori photo, Unsplash.com