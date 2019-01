Scoprite come realizzare una nail art animalier con il tutorial di Non Solo Kawaii

Una nail art animalier tutt’altro che aggressiva e sensuale, per mostrare come questa trama di tendenza possa essere interpretata in chiave kawaii.

Tre gli “ingredienti” per dare una nuova accezione al motivo maculato: una base color senape dai riflessi rosati iridescenti, glitter per impreziosire le macchioline e un dolce gattino nero sull’accent nail.

Grazia.IT e Non solo Kawaii hanno così creato una sfavillante manicure animalier!





Scoprite gli step per realizzare questa nail art, gli smalti utilizzati e alcuni suggerimenti sul make up da abbinare.





Gli smalti





Smalti utilizzati: TNS Testa di Moro 524 (marrone), TNS Gea 555 (marroncino), TNS Atena 554 (senape), Pupa I’m Holographic Nude Glow Universe 002 (bianco olografico) e Collistar Smalto-Liner 2in1 Nero Vomero 2 (nero glitterato).





Come realizzare l'accent nail







Step 1: Applicare la base e poi stendere lo smalto senape TNS Atena 554.





Step 2: Stendere lo smalto olografico Pupa I’m Holographic Nude Glow Universe 002 per donare un effetto iridescente dai riflessi rosati.





Step 3: Con un pennello a punta fine intinto nello smalto marrone TNS Testa di Moro 524 disegnare un gatto.





Step 4: Con un pennello a punta fine intinto nello smalto nero glitterato Collistar Smalto-Liner 2in1 Nero Vomero 2 creare dei punti luce sul gatto. Sigillare la nail art con il top coat.





Come realizzare la nail art







Step 1: Applicare la base e poi stendere lo smalto senape TNS Atena 554.





Step 2: Stendere lo smalto olografico Pupa I’m Holographic Nude Glow Universe 002 per donare un effetto iridescente dai riflessi rosati.





Step 3: Con il dotter tool intinto nello smalto marroncino TNS Gea 555 disegnare delle macchioline.





Step 4: Con il dotter tool intinto nello smalto nero glitterato Collistar Smalto-Liner 2in1 Nero Vomero 2 creare dei punti luce sulle macchioline. Sigillare la nail art con il top coat.





Il make up





Abbinate la nail art con prodotti beauty come: gli ombretti dalle naturali tonalità 01, 04 e 06 di Korff, l’eyeliner oro glitterato Rimmel Wonder’Swipe 003 Ballin’, il mascara Bourjois Eye Catching e il rossetto TNS Lip Colour Fortuna MK075.





Credits: Graphic by Laura Castellanza