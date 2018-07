Minimal o colorate, divertenti o discrete. Ecco 11 nail art estive che abbiamo selezionato per voi, tutte da copiare!

Giallo e turchese - che riprende il tema più in voga per l'estate, ovvero il mare - con base pastello e disegni minimal: sono questi i trend più cool per le manicure estive da sfoggiare in riva al mare.

Abbiamo scelto per voi 11 idee facili da realizzare: trovate la nail art che più vi ispira.





Nail art con gioiello

Il trend ancora resiste: applicare glitter e pailettes su una singola unghia è ancora super glam. Il nostro consiglio? Scegliete come base una tinta nude.

Ideale per: chi vuole sfoggiare una manicure perfetta anche per la sera.

Grafismi minimal

Linee rette o a zig-zag e punti neri che mettono in risalto la base totalmente trasparente: la nail art essenziale ma d'impatto può accontentare tutti, da chi vuole stupire a chi preferisce un risultato non troppo vivace.

Ideale se: provate ad abbinarla al tatuaggio!

Animalier

Vista sulle passerelle con più colori abbinati - ma è proprio il verde acido a colpire la nostra attenzione. Volete osare? Non vi resta che replicare questa nail art.

Ideale per: chi non ama le solite tonalità.

Giallo forever

Il colore estivo per eccellenza non poteva mancare in questa carrellata di nail art super cool. Dal finish cremoso o matte: è la tonalità must. Il consiglio: mette in risalto la forma delle unghie, quindi devono essere curate alla perfezione.

Ideale se: ti senti ancora un po' adolescente (e va benissimo così!).

Tinte pallide

Il colore del mare trasparente o quello del cielo quando annuncia una giornata soleggiata: l'azzurro pastello è la classica tonalità marina, da scegliere per andare a colpo sicuro.

Ideale per: tutte!

Black french manicure

La french bon ton vi ha stancato? Provate con il nero!

Ideale per: chi vuole rompere gli schemi.

Black&White

La base bianca è interrotta da sottili linee nere, disegnate con l'apposito pennello.

Ideale per: liberare tutta la vostra creatività artistica.

Dark addiction



Non è certamente il colore più estivo ma - che dire! - a noi piace in tutte le situazioni, anche in riva al mare, magari arricchito con qualche glitter dorato o argento sulle punte.

Ideale per: chi non rinuncia alla sua anima dark neanche a Ferragosto.

Bon ton manicure

Se non volete abbandonare la classica manicure d'ufficio neanche quando siete in spiaggia, ecco la soluzione più easy-chic in assoluto.

Ideale per: chi ama la discrezione assoluta.

Nail art con geometrie

Minuscoli quadrati in turchese posti al centro dell'unghia con base rigorosamente nude si trasformano in accessori da esibire.

Ideale per: le fashioniste.

A contrasto

Questa nail art esalta i contrasti creati da linee o pennellate geometriche. I colori su cui puntare? Tutte le tonalità pop!

Ideale per: chi vuole indossare una lacca rossa ma in un modo insolito.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: GettyImages, Mondadoriphoto