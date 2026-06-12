Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!



Sette storie, sette visioni e un unico filo conduttore: la capacità della moda di raccontare molto più di ciò che indossiamo. Benvenuti alle Fashion Pills della settimana. #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e tutti gli occhi su DeMellier

(Credits: courtesy of press office)

Da tempo amiamo raccontarvi quei brand che rappresentano una valida alternativa al lusso più inflazionato: borse di grande qualità, minimal, eleganti e incredibilmente versatili. E se siete alla ricerca di un nome da segnare subito in agenda, DeMellier è senza dubbio uno dei più interessanti. Per l’estate 2026 presenta The Summer Collection, una collezione che profuma di giornate infinite tra città e mare, dettagli d’ispirazione varsity e un’eleganza rilassata che non passa inosservata. Ci piace perché ogni creazione è realizzata in modo etico e sostenibile, ma soprattutto perché i modelli sono davvero uno più bello dell’altro. La chicca? Ogni borsa nasce nello studio londinese del brand ed è progettata da un team interamente femminile guidato dalla Founder e Creative Director Mireia Llusia-Lindh.

#DesignedToEmpowerCraftedToLast

Fashion Pills: martedì e la spring collection 2027 di Stella McCartney

(Credits: courtesy of press office)

I grandi anniversari non guardano soltanto indietro: celebrano il passato e aprono la strada al futuro. Stella McCartney presenta la Spring 2027, una collezione che intreccia ricordi personali, suggestioni anni '80 e '90 e tutto ciò che da sempre definisce il suo universo creativo. Tailoring impeccabile, femminilità contemporanea e innovazione responsabile si incontrano in una visione autentica e senza compromessi. Perché il vero lusso è restare fedeli a sé stessi, senza mai chiedere il permesso. Iconic.

#StellaMcCartneySpring2027

Fashion Pills: mercoledì e i 50 anni di alta gioielleria di Polello

(credits: courtesy of press office)

Cinquant’anni e non sentirli. Polello celebra mezzo secolo di alta gioielleria con una storia fatta di passione, artigianalità e promesse d’amore che hanno attraversato generazioni. Un anniversario che guarda al futuro grazie al dialogo tra Angelo Polello e la figlia Alessia (in foto), tra tradizione e nuova energia creativa. Perché una storia d’amore, di famiglia, di qualità e di autentico Made in Italy non passa mai di moda: diventa senza tempo. E Polello lo sa bene.

#Polello50

Fashion Pills: giovedì e ACBC collabora con OVS per progettare le calzature del futuro

(Credits: courtesy of Press Office)

Con OVS e ACBC il passo dalla sostenibilità alla concretezza è brevissimo. Letteralmente. I due brand hanno infatti collaborato a una nuova collezione di calzature che mette insieme design contemporaneo, innovazione e materiali riciclati certificati. Protagonista Infinite Leather, un materiale altamente tecnologico che recupera fibre di pelle riciclata e riduce significativamente l’impatto ambientale senza rinunciare a qualità e durata. Un progetto che guarda al futuro della moda con una soluzione già pronta per il presente. Spesso pensiamo che sia impossibile trovare prodotti desiderabili e responsabili allo stesso tempo, ma questa collaborazione dimostra il contrario e potrebbe davvero cambiare le regole del gioco.

#AnythingCanBeChanged

Fashion Pills: venerdì e Zimmermann approda a Trani con Nugnes

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Quest’estate, per trovare un angolo di Australia non serve volare dall’altra parte del mondo: basta arrivare a Trani. Nugnes e Zimmermann firmano infatti un pop-up immersivo che unisce moda, arte e suggestioni mediterranee in un dialogo raffinato tra due identità affini. Tra lini leggeri, atmosfere da resort e opere di artiste aborigene australiane, la boutique si trasforma in un’esperienza da vivere più che da visitare. Protagonista la Spring Summer 2026 di Zimmermann, fatta di silhouette fluide, femminilità contemporanea e spirito libero. Un indirizzo da segnare in agenda per chi ama la moda che sa raccontare una storia.

#ZimmermannSummerStory

Fashion Pills: sabato e "My Wardrobe" by Semicouture

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Un nuovo format in arrivo per Semicouture, che sceglie la quotidianità e la verità del guardaroba di tre donne, tre città e tre sensibilità diverse come filo conduttore della collezione SS26. Da Los Angeles a Roma, fino a New York, il guardaroba diventa un’estensione della propria identità, personalità e modo di vivere la moda. Un racconto autentico che celebra donne libere, spontanee e consapevoli, trasformando ogni look in una storia personale. Per Semicoutur il vero stile non è imitare qualcuno, vestirsi in serie o tappezzarsi di loghi, ma riconoscersi davvero in ciò che si indossa.

#MyWardrobe

Fashion Pills: domenica e l'iconica Stan Smith di Adidas si trasforma

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Nata nel 1973 come scarpa da tennis, la Stan Smith è diventata molto più di una sneaker. Oggi adidas ed END. le dedicano una collaborazione speciale che unisce moda, design e cultura nel nuovo concept space milanese del retailer britannico. Ad accompagnare il progetto, una mostra fotografica che racconta Milano attraverso i suoi talenti creativi. Cinquant’anni dopo, la Stan Smith continua a essere uno di quei rarissimi oggetti capaci di mettere d’accordo generazioni, stili e sottoculture diverse.

#StanSmith