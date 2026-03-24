Le unghie color pesca sono il must del momento in fatto di nail art. Trovate il look che fa per voi e divertitevi a sperimentare con le manicure che abbiamo selezionato per voi

Con l’arrivo della primavera, cresce la voglia di provare colori sulle mani. Tra le tonalità più classiche del periodo, le unghie color pesca emergono come la scelta perfetta per chi desidera un nail look romantico e sofisticato allo stesso tempo. La sfumatura pesca, un equilibrio armonioso tra rosa tenue e arancio delicato, dona subito un’eleganza discreta. Non è eccessiva né banale, ma trasmette leggerezza e vitalità. Se siete in cerca di ispirazione, date un occhio alle proposte che abbiamo selezionato per voi.

Unghie color pesca: perché scegliere questa tonalità

Le unghie color pesca sono la scelta perfetta per chi ama uno stile elegante, ma con un tocco naturale e luminoso. Questa tonalità si adatta con facilità a ogni incarnato, valorizzando la pelle e regalando un aspetto fresco, sano e delicatamente radioso. In primavera, il pesca si armonizza con le nuance più vivaci della stagione, mantenendo sempre un’eleganza discreta e versatile: ideale per l’ufficio, ma anche per occasioni speciali come cerimonie o serate raffinate. Per chi desidera sperimentare, questa sfumatura diventa una base perfetta per infinite interpretazioni di nail art. Si presta sia a soluzioni minimal, come linee sottili e dettagli geometrici, sia a proposte più creative, come effetti sfumati impreziositi da glitter leggeri o decorazioni floreali ispirate ai primi fiori di stagione. Le possibilità sono davvero tante, tutte accomunate da un’allure primaverile. Ecco quindi alcune idee di nail art color pesca da provare.

Flower mani

Unghie color pesca con dettagli oro

La base è trasparente, mentre la side french illumina il look con accenti colorati e oro.

Peachy nails opache

French manicure romanticissima

La french manicure estiva diventa originale con le decorazioni di piccoli frutti. Le pesche e i fiori di pesco ornano la bordatura delle unghie per un effetto romantico.

Unghie pesca fluo

V-shape french

Unghie color pesca corte

Spring manicure

Unghie cromate

Shimmer nails

Sfumature pesca

Nail art 3D

Unghie color pesca gioiello

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