Volete essere al top anche in spiaggia? Il segreto è abbinare il vostro nail look al costume da bagno!



Per essere davvero cool anche e soprattutto in spiaggia non potete trascurare la vostra manicure!

La scelta dello smalto, dall'applicazione impeccabile e con la tonalità studiata nei minimi dettagli, completa e valorizza il vostro beach look.

Non sapete come abbinare lo smalto giusto al costume da mettere in valigia?

Vi proponiamo 10 idee di abbinamento tra colori en pendant o contrasti complementari per un look da spiaggia al top.

1. Asceno + Guerlain La Petite Robe Noir 044 East Poppy

A questo costume intero a righe dal fascino leggermente vintage, giocate con il riprendere il rosso aranciato con uno smalto della stessa tonalità. Il risultato è pop e vitaminico.



2. Dolce & Gabbana + Chanel Neapolis 592 Giallo Napoli

Il bikini a fantasia floreale omaggia tutta la bellezza mediterranea, non poteva quindi mancare l'abbinamento con uno smalto della collezione dedicata alla bellissima città di Napoli. Il colore che sta d'incanto con la fantasia rosa e azzurra? Il giallo sole.



3. Lisa Marie Fernandez + Sally Hansen Color Therapy 290 Pampered in Pink

Questo beach look dal sapore rétro è un'ode a tutte le amanti del rosa, in tutte le sue sfumature. Lo smalto perfetto da abbinare è, ovviamente, color rosa shocking.



4. Etro + Artistic Nail Design Colour Revolution Crave the Rave Drop That Bass

La fantasia paisley, con i colori base di indaco, fucsia e arancio non può non far venire in mente la psichedelia e la Summer of Love. Per mantenere lo spirito del look, osate con uno smalto super acceso, blu elettrico.



5. Heidi Klein + OPI Infinite Shine 2 Lisbon You've Got Nata On Me

Il costume intero blu marino profilato di bianco è la quintessenza dell'eleganza. A cui va abbinata una manicure altrettanto chic. Optate per un intramontabile nude rosato.



6. Emilio Pucci + Andy Maid Button AM-327

Valorizzate l'iconica stampa del marchio con uno smalto tono su tono che ne riprenda la tonalità brillante, dal magenta al lilla.



7. Melissa Obadash + Faby Opposite Sunset

Un bikini essenziale e ad alto impatto come questo richiede un nail look classico ma che attiri altrettanto l'attenzione. Blu scuro e rosso fuoco, un abbinamento evergreen.



8. Marysia + butter LONDON Minted

Un costume intero rosso a poi, dal feel anni '50, può sembrare difficile da abbinare. Non lasciatevi intimorire e osate con il colore come questo color menta, una tonalità tipica delle atmosfere Fifties.



9. Zimmermann + & Other Stories Summer Garden Beauty Beehive Blast

La bellezza di questo bikini bianco è tutta nei dettagli, dalla scollatura particolare, ai fiocchetti, fino ai ricami sulla culotte. Mantenete il look romantico, dolce e delicato, con uno smalto color albicocca.



10. Missoni Mare + Smith & Cult Peaceful Paranoia

Il classico filato del brand diventa ancora più prezioso con i dettagli in lamé. Riprendete le stesse sfumature cangianti con uno smalto rosa tortora, dai bagliori metallici.



Artwork by Elisa Costa