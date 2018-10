Ecco i colori del momento, da provare per unghie glamour

Quali sono i colori delle unghie autunno più cool per l'inverno 2018 2019? Abbiamo selezionato per voi le shade più belle viste in passerella.

Bordeaux, nero e grigio? Non solo, quest'anno durante le sfilate di moda abbiamo visto manicure colorate, pop e giocose, affiancate a toni profondi con un tocco di originalità.

Scoprite qui di seguito quali colori faranno faville sulle vostre unghie quest'anno.

Smalto nero

Total black, profondo e lucido su unghie affusolate, a mandorla.

Smalto nude beige

Lo smalto neutro e chiaro in una shade cremosa e calda, stesa su unghie corte.

Smalto viola blu

Intenso e profondo come la notte, lo smalto scuro è ideale sulle unghie corte e stondate.

Smalto cangiante

Una manicure effetto scarabeo in finitura metallizzata cangiante che vira dal verde al viola passando per nero e blu.

Smalto pesca metallico

Una nuanche preziosa per la manciure: lo smalto peach in finish metal, ideale sulle unghie naturali e corte.

Smalto azzurro

Un colore di smalto pastello in autunno? Perché no! Eccolo su unghie in forma squoval.

Smalto viola metal

Il viola è senza dubbio uno dei colori più belli per la manicure autunno inverno. Ecco in variante metallizzata

Smalto grigio fumo

Una nuance di classe che veste le unghie alla perfezione in qualunque occasione.

