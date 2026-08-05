Dalla mania dei «capelli alla Kate» alla sua segreta “core rotation” di acconciature. Qual è la logica dietro i suoi 4 hairstyle preferiti (e come adattarli ai tuoi capelli)?

Il principe Harry racconta che la regina Elisabetta commentava spesso i «bellissimi capelli» di Kate Middleton. Non stupisce: da anni nei saloni londinesi la richiesta «voglio i capelli come Kate» è un classico, e il cosiddetto effetto Kate continua a funzionare.

Oggi però dietro quella chioma castana lucida non c’è solo genetica fortunata. In un’intervista al Daily Mail, la hairstylist Tina Farey ha spiegato che la principessa del Galles si affida quasi sempre a una rotazione fissa di quattro acconciature: semi-raccolto, coda pratica, onde lunghe e raccolto classico. Look semplici, ripetuti di continuo, che le permettono di essere pronta per impegni ufficiali uno dietro l’altro senza stress.

Perché i capelli di Kate Middleton funzionano sempre

Il punto di partenza è un castano luminoso con riflessi caldi che danno profondità alle onde e allo styling. La base di taglio è lunga, scalata in modo morbido, così da creare volume senza risultare pesante. Farey ha sottolineato che Kate ha un viso ovale, zigomi alti e mascella definita: caratteristiche che vengono valorizzate da acconciature che aprono il volto ma lasciano movimento sulle lunghezze. Il risultato è sempre equilibrato, mai rigido.

Se avete una forma del viso simile, questi look vi staranno quasi sicuramente bene. Se il viso è più rotondo, basta adattare i volumi: un po’ più di altezza sulla sommità della testa e onde che scendono sotto il mento, invece che fermarsi in corrispondenza.

Le 4 acconciature preferite di Kate Middleton (che ripete di continuo)

Il semi-raccolto elegante è forse la sua vera firma. Lo abbiamo visto di recente al concerto per l’80º anniversario del VE Day, con maxi fiocco di velluto nero in pieno mood coquette, e a Wimbledon in versione più semplice con onde morbide. Farey lo definisce uno stile «pronto da camera», perché mette in risalto gli zigomi e tiene i capelli lontani dal volto senza rinunciare alle lunghezze. Per copiarlo: riga leggermente laterale, due ciocche frontali da torcere all’indietro e fissare dietro con una clip o un fiocco, lunghezze lavorate con ferro largo. Attenzione a pioggia e vento: le onde, avverte la stylist, tendono a smollarsi rapidamente.

La coda di cavallo pratica è il suo jolly per eventi all’aperto e giornate di networking fitto, come le presenze a Wimbledon o alle partite di polo. I capelli sono ben tirati, ma mai rigidi, con le lunghezze lisce o mosse in modo naturale. Spesso l’elastico è coperto da una ciocca arrotolata, oppure la coda è chiusa da un piccolo fiocco di velluto. Per replicarla: spazzolate con cura, raccogliete alla nuca o a metà testa, fissate con elastico sottile, avvolgete una ciocca per coprirlo e fermate con forcina. Una spruzzata di lacca leggera solo alle radici aiuta a domare i baby hair senza effetto casco.

Le onde mermaid, lunghe e morbide, sono il cuore dei celebri «capelli alla Kate». Le indossa sciolte alle cerimonie meno formali e agli impegni diurni, spesso abbinate a cappottini e abiti stampati. L’effetto è glamour ma portabile. Per ottenerlo, partite da capelli perfettamente asciutti, protezione termica e ferro medio-grande: avvolgete ciocche larghe alternando la direzione, lasciate libere le punte di qualche centimetro, poi pettinate con le dita e lucido leggero sulle lunghezze. Se l’aria è umida, meglio fissare con uno spray a tenuta morbida, altrimenti le onde si afflosciano in poche ore.

Per le occasioni davvero formali entra in scena il raccolto classico, quasi sempre uno chignon basso. Lo sfoggia a Royal Ascot, ai banchetti di Stato, a Trooping the Colour, spesso abbinato a cappellini o alla tiara. «Kate porta spesso i capelli in uno chignon basso, che si adatta al suo stile curato e dà massima luminosità al castano chiaro», ha spiegato Farey. Per riprodurlo: riga centrale o leggermente laterale, lunghezze raccolte alla nuca, avvolte in uno chignon fermo ma non tiratissimo, fissato con forcine invisibili. Perfetto quando volete mettere in evidenza orecchini importanti o un colletto gioiello.

Come copiare la sua rotazione di hairstyle nella vita di tutti i giorni

Secondo Tina Farey, avere questa mini-rotazione di quattro look aiuta Kate a prepararsi per i numerosi impegni settimanali senza doversi inventare qualcosa di nuovo ogni volta. Un principio che potete fare vostro facilmente. Scegliete tre o quattro acconciature jolly in base a lunghezza e texture: per esempio onde sciolte, semi-raccolto, coda bassa e chignon morbido. Collegatele a situazioni precise: ufficio, riunioni importanti, aperitivo, cerimonia. Sapere in anticipo «che cosa fate con i capelli» riduce molto lo stress del mattino.

Gli esperti di hairstyling consigliano anche di non copiare Kate in modo letterale, ma in chiave realistica. Se i capelli sono fini, create volume con mousse leggera alle radici prima di fare onde o semi-raccolto. Se sono molto spessi, lavorate sulle punte con prodotti disciplinanti per evitare l’effetto blocco. Da evitare le onde troppo rigide, lacca eccessiva, fiocchi oversize alle nove di mattina in ufficio. L’idea è la stessa della principessa del Galles: poche acconciature semplici ma ben eseguite, da ripetere all’infinito adattandole al vostro stile.