Preparare un caffè perfetto con la moka è più semplice di quanto sembri, ma basta sbagliare acqua, dosi o intensità della fiamma per comprometterne il gusto. Ecco le regole fondamentali e i consigli dei torrefattori per ottenere ogni giorno un caffè più aromatico, equilibrato e senza retrogusto amaro.

Ogni mattina, in oltre il 70% delle case italiane, una moka va sul fornello. Secondo i dati Istat citati dai torrefattori, il rito del caffè con la moka resiste a capsule e macchinette. Eppure il risultato cambia tantissimo: stesso caffè, stessa moka, ma a volte è cremoso e profumato, altre amarissimo e "bruciato".

La differenza la fanno tre elementi molto concreti: la quantità di acqua, le dosi di caffè e, soprattutto, la fiamma della moka. Le dosi corrette e il livello dell'acqua si imparano in un minuto. La regolazione della fiamma richiede un po' di attenzione, ma è proprio qui che si nasconde il segreto per ottenere un caffè perfetto con la moka.

Cosa succede davvero dentro la moka

Capire come funziona la moka aiuta a non sbagliare. La caffettiera moka è composta da tre parti: caldaia, filtro a imbuto e raccoglitore superiore, dove viene estratto il caffè.

Nella caldaia non va messa acqua "a caso". Il livello dell'acqua deve arrivare fino alla valvola di sicurezza, lasciando una piccola camera d'aria. Questo spazio permette al vapore di creare la pressione necessaria per l'estrazione del caffè.

Se la fiamma è troppo alta, la pressione aumenta rapidamente. L'acqua raggiunge il caffè macinato a una temperatura eccessiva e la moka inizia il classico borbottio. In questa fase vengono estratti soprattutto i composti amari, con un caffè bruciato e poco equilibrato.

Dosi e acqua: le quantità giuste senza impazzire

La regola è semplice: il filtro della moka va riempito fino all'orlo, senza pressare il caffè macinato.

Per orientarsi:

moka 1 tazza : circa 6-7 g di caffè

: circa moka 2 tazze : 12-13 g di caffè

: moka 3 tazze : 18-20 g di caffè

: moka 6 tazze: 32-36 g di caffè

La macinatura del caffè deve essere simile alla sabbia fine: troppo fine rende il caffè amaro, troppo grossa produce un caffè acquoso.

Per l'acqua della moka vale una regola fondamentale: riempire la caldaia fino alla valvola di sicurezza, mai oltre.

Anche la qualità dell'acqua incide sul risultato. Se l'acqua del rubinetto è molto dura, è preferibile usare acqua filtrata o una minerale a basso residuo fisso, perché il caffè è composto quasi interamente da acqua.

Anche la temperatura dell'acqua è importante. Molti torrefattori consigliano di partire con acqua tiepida (60-70 °C), così da ridurre il tempo sul fuoco e ottenere un caffè con la moka più equilibrato.

La fiamma: il vero segreto del caffè con la moka

La fiamma della moka dovrebbe essere sempre bassa o medio-bassa e non superare il diametro della base della caffettiera.

Indicativamente:

moka 1-2 tazze : 2-4 minuti

: moka 3 tazze : 3-6 minuti

: moka 6 tazze: 5-8 minuti

Se il caffè esce troppo velocemente, la fiamma è eccessiva e il risultato sarà un caffè bruciato. Se impiega troppo tempo, si rischia una sovraestrazione con perdita degli aromi.

Il momento giusto per spegnere il fornello è quando il flusso del caffè diventa più chiaro e iniziano i primi gorgoglii. In questo modo si evita di estrarre le componenti più amare.

Molti torrefattori consigliano anche di raffreddare per qualche secondo la base della moka sotto l'acqua fredda, così da interrompere immediatamente l'estrazione del caffè.

Sette mosse per una moka perfetta ogni mattina

Controllate moka, guarnizione, filtro e valvola di sicurezza. Riempite la caldaia con acqua fino alla valvola. Riempite il filtro con il caffè macinato, senza pressarlo. Chiudete bene la moka. Usate il fornello piccolo con fiamma bassa. Spegnete ai primi gorgoglii e, se necessario, raffreddate la base della moka. Mescolate il caffè prima di servirlo per uniformarne aroma e consistenza.

Con tre semplici accorgimenti — dosi corrette, acqua fino alla valvola e fiamma bassa — preparare un caffè perfetto con la moka diventa un gesto semplice e ripetibile ogni mattina.