Foreste incantate, creature immortali, pozioni d'amore e mondi ultraterreni: l'immaginario romantasy prende vita in 14 fragranze da sogno

Regni lontani, creature fatate, antiche profezie, scontri all'ultimo sangue e amori impossibili: il romantasy ci ha conquistate, alimentando il desiderio di perderci in mondi in cui tutto è possibile. E se a trasportarci altrove, oltre alle pagine di un libro, fosse una fragranza? I profumi, con il loro straordinario potere evocativo, raccontano storie intense, talvolta epiche, altre struggenti. Per questo è impossibile non collegarle direttamente agli appassionanti universi narrativi del romantasy. Alcune fragranze sembrano infatti racchiudere la luce della luna, altre richiamano la vegetazione di una foresta incantata, altre ancora svelano il fascino indecifrabile di una creatura immortale.

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Romantasy: fenomeno letterario e olfattivo

Se avete perso il sonno per leggere La corte di rose e spine di Sarah J. Maas, avete un debole per i cavalieri di draghi di Fourth Wing di Rebecca Yarros o sognate di perdervi nel regno fatato de Il principe crudele di Holly Black, sapete già di cosa stiamo parlando. Nato dalla fusione delle parole inglesi romance e fantasy, il termine romantasy è in circolazione almeno dal 2008, ma è negli ultimi anni, complice il fenomeno BookTok, che è entrato a pieno titolo nel nostro vocabolario. A consacrarlo ci ha pensato anche Goodreads, che nel 2023 gli ha dedicato una categoria ad hoc nell'ambito dei suoi premi letterari, mentre nel 2024 è stato tra i candidati alla parola dell'anno di Oxford. E se oggi l'estetica romantasy ci affascina anche in fatto di moda e bellezza, come potevamo non esplorarne il lato olfattivo?

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Profumi romantasy: 14 fragranze incantate da provare adesso

Se qualche settimana fa ci siamo domandate quali fossero i profumi perfetti per raccontare i più celebri libri dark romance - che includevano anche diverse storie romantasy - oggi spostiamo il focus sulle suggestioni. Fiori notturni, accordi minerali, resine preziose, boschi incantati e vaniglie dalle sfumature misteriose danno vita a una selezione di profumi romantasy semplicemente incantevoli. Ecco dunque 14 fragranze che parlano di mondi fatati, struggenti storie d'amore, incontri segreti, pericolo e creature magiche. Da indossare quando la realtà ci va un po' stretta.

Fresco e luminoso, dal fascino etereo e sottilmente seducente, questo profumo è caratterizzato da note agrumate di arancia e bergamotto che incontrano gelsomino, rosa selvatica e balsamo d'abete. L'effetto? L'atmosfera sospesa di un giardino rischiarato dalla luce lunare. Una fragranza leggiadra, ma non priva di mistero.

Un profumo denso ed enigmatico che sembra trascendere la dimensione temporale. L'apertura speziata, dominata dall'assenzio, anticipa un cuore di fiori opulenti, legni scuri e incenso, cui seguono le note profonde di cuoio, labdano e muschio di quercia. La fragranza ideale per chi ama leggere - e sperimentare - di magia proibita e viaggi nel tempo.

3. Marc-Antoine Barrois Ganymede EDP da Campomarzio70

Tra mito e astronomia, questa fragranza deve il suo nome a Ganimede, satellite di Giove che a sua volta omaggia il bellissimo principe troiano reso immortale dagli dèi. Ma che profumo ha la pelle di una divinità? Secondo il naso Quentin Bisch, quello di un mix luminoso e minerale di mandarino, osmanto, immortelle, akigalawood e cuoio. Una bellezza olfattiva ultraterrena, cui è difficile resistere (e chi legge romantasy sa bene quanto possa essere pericoloso innamorarsi di un immortale).

Bella e soprannaturale, tanto affascinante quanto letale, una vera sirena abita questo flacone gioiello verde brillante. Sirenis gioca sul contrasto tra la freschezza degli accordi marini, le sfumature aromatiche di salvia e cardamomo e la sensualità di rosa, sandalo, ambra e muschi. Un profumo acquatico fuori dagli schemi, seducente e vagamente sinistro.

Un amore impossibile, un sortilegio e una doppia identità: non è la trama dell'ultimo romantasy che abbiamo divorato, ma quella de Il lago dei cigni di Čajkovskij, balletto cui Guerlain associa questa creazione olfattiva. Come Odette e Odile, l'angelica, verde e amarognola, e la vaniglia, dolce e voluttuosa, incarnano due nature opposte. A esaltarne il contrasto, le note di pepe rosa e legno di cedro. Un profumo dal fascino ambiguo, che ci invita a esplorare il nostro lato oscuro senza rinunciare alla dolcezza.

Prendendo in prestito suggestioni dal mondo della fantascienza, la profumiera Julie Massé esplora il confine tra naturale e artificiale attraverso un mix di yuzu, molecole dalle sfumature acquatiche, gelsomino e un intrigante accordo di pelle lattea. Cristallino, etereo e sensuale, è il profumo che immaginiamo sulla pelle delle creature enigmatiche che popolano i nostri romanzi preferiti.

7. Ormonde Jayne Ormonde Woman da Campomarzio70

Se i boschi incantati dei nostri romanzi preferiti avessero un profumo, ci piacerebbe fosse questo. Alle delicate note di fiori di tiglio e magnolia segue un cuore dominato dalla tsuga nera (black hemlock), una conifera dal carattere oscuro, accompagnata da violetta e assoluta di gelsomino. A conferire profondità alla composizione, un fondo di vetiver, legno di cedro, ambra e sandalo. Un invito ad addentrarsi nel regno delle fate, a patto di conoscerne le (pericolose) regole (vi abbiamo avvertite!).

Ispirato al morso letale della vipera, Mortal Skin è un profumo dalla sensualità ipnotica. L'insolito accordo di inchiostro e mora introduce un cuore caldo e resinoso di opoponax e mirra, arricchito da iris e cardamomo. Sul fondo, sandalo, labdano, betulla e note animaliche ne accentuano il carattere oscuro. Una vera e propria pozione di seduzione, che ci ricorda quanto sottile possa essere il confine tra desiderio e pericolo.

9. Lolita Lempicka Le Parfum su Notino

Una mela proibita cui è praticamente impossibile resistere, racchiusa in un flacone che sembra un prezioso oggetto magico. Questa fragranza gourmand è iconica, leggiadra e assolutamente fiabesca. A renderla desiderabile da quasi tre decenni, l'incontro tra le note golose di ciliegia, liquirizia e pralina e quelle floreali di violetta e iris, impreziosite da un intrigante tocco di anice. Dolce e maliziosa, ci fa pensare a quei frutti fatati che non si dovrebbero mai assaggiare ma per i quali, ammettiamolo, faremmo volentieri un'eccezione.

Se esistesse davvero una pozione d'amore, questa sarebbe la OG. Calda, voluttuosa e sottilmente animalesca, questa fragranza gioca sul contrasto tra la dolcezza della vaniglia, la profondità dell'ambra e le sfumature carnali di cuoio, muschio e castoreo. Una composizione dalla sensualità istintiva, perfetta per chi, nei romanzi romantasy, aspetta con impazienza che gli enemies si trasformino in lovers.

Altro che principesse da salvare: questa fragranza è un omaggio alle streghe e al loro potere. Firmata dal naso Rosa Vaia, evoca un rituale notturno nel cuore di un bosco, tra fiori, legni e resine voluttuose. Alle note di pepe rosa, fiore di caffè e nocciola tostata si intrecciano quelle di rosa damascena, violetta, incenso e radice di liquirizia, su un fondo di oud, patchouli, vetiver, sandalo e muschio. Oscuro e anticonvenzionale, è il profumo ideale per chi, anche nella vita reale, coltiva il proprio lato witchy.

Due anime complementari, apparentemente opposte ma destinate a incontrarsi (vi ricorda qualcosa?). Firmate dalla profumiera Belén García, queste due fragranze giocano con il concetto di alchimia, invitandoci a sperimentare il layering. Lei è dolce e gourmand, con note di fragola, marshmallow, caramello e vaniglia, lui è intenso e speziato, con zafferano, noce moscata, labdano e patchouli. Da indossare singolarmente o da miscelare sulla pelle per scoprire se, anche in profumeria, il trope fated mates esiste davvero.

13. L'Artisan Parfumeur Passage d'Enfer Extrême

Non lasciatevi ingannare dal nome: questa fragranza ha un carattere elegante, mistico e struggente. Il giglio, simbolo di purezza, si carica di sensualità tra le volute di fumo dell'incenso, mentre le note cremose di sandalo e vaniglia avvolgono la composizione. Un profumo in cui sacro e profano si confondono, che ci fa pensare a quelle storie d'amore per cui vale la pena attraversare persino gli inferi. Ade e Persefone approverebbero.

Bella, sensuale e sfuggente, la tuberosa è conosciuta anche come «l'amante della notte». A questo fiore e alla sua breve esistenza Hiram Green ha dedicato la sua prima creazione olfattiva, un profumo dalla bellezza disarmante, composto interamente da ingredienti di origine naturale. La freschezza delle note verdi lascia spazio a un bouquet narcotico di tuberosa, gelsomino e ylang ylang, che si fa via via più cremoso e avvolgente grazie alle note di cocco, spezie e resine. Il profumo di una notte d'amore che vorremmo durasse per sempre.

Credits Ph.: Getty Images

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