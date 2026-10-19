Terroso, intenso e sensuale, il patchouli è una delle note più amate della profumeria. E in autunno trova la sua stagione ideale: ecco perché

Profondo, terroso, con sfumature legnose e un fondo caldo che richiama immediatamente l’atmosfera dell’autunno: il patchouli è una nota perfetta per queste settimane. Riconoscibile, ma mai semplice, da decenni continua a conquistare la profumeria grazie alla sua capacità di dare carattere alle fragranze senza necessariamente renderle più pesanti. Si ricava dalle foglie della Pogostemon cablin, una pianta originaria del Sud-Est asiatico che appartiene alla famiglia delle Lamiaceae. Il suo odore può essere balsamico, leggermente canforato, con sfumature dolci che cambiano in base alla qualità dell’essenza e agli ingredienti con cui viene combinato. È proprio questa ricchezza a renderlo così prezioso nella costruzione di un profumo.

Perché il patchouli piace così tanto

Il patchouli è una materia prima molto versatile, che può essere utilizzata sia come nota di testa sia come nota di fondo e può cambiare completamente a seconda della composizione in cui è inserito. Può sostenere un accordo floreale, rendere più avvolgente una vaniglia, accentuare le sfumature legnose oppure creare un contrasto interessante con note fresche e agrumate. È anche una di quelle materie prime capaci di dare profondità alla fragranza. Non sempre è la prima nota che si percepisce, ma può essere quella che rimane più a lungo sulla pelle.

Dal profumo hippie alla profumeria contemporanea

Il patchouli ha anche una storia olfattiva molto particolare. Arrivato in Europa nell’Ottocento, veniva utilizzato per profumare tessuti e oggetti provenienti dall’Oriente. Nel corso del Novecento è diventato poi uno degli ingredienti associati alla profumeria più libera e anticonvenzionale, soprattutto negli anni Sessanta e Settanta. Oggi, però, quell’immaginario è stato completamente riletto. Il patchouli non è più soltanto la nota intensa e un po’ ribelle della profumeria di un tempo, ma una materia prima sofisticata, capace di entrare anche in composizioni luminose, pulite e contemporanee. Il suo carattere deciso può essere smussato o valorizzato a seconda dell’accordo, diventando ora più morbido, ora più legnoso, ora quasi cremoso.

Come indossare il patchouli questo autunno

La riposta arriva dalle nuove fragranze (o da alcuni best seller). Ecco le migliori proposte che vi potrebbero conquistare.

Dopo le edizioni dedicate a Le Patchouli e Le Rem, Reminiscence torna alla propria memoria olfattiva con questa proposta, una rilettura più intensa dell’iconica fragranza, dove il patchouli incontra cedro, sandalo e vetiver, mentre vaniglia, fava tonka, muschi e labdano ne ammorbidiscono le sfumature. Un accordo caldo e ambrato, dalla scia profonda e avvolgente, racchiuso in un flacone dall’allure preziosa.

Approfondisce il carattere fresco e luminoso della fragranza originale, spingendolo verso una dimensione più intensa. Le note agrumate e marine si intrecciano con l’artemisia, dal tocco verde e aromatico, mentre nel cuore la lavanda incontra salvia sclarea e iris, acquistando morbidezza e profondità. Sul fondo, vetiver e patchouli si fondono con il muschio di quercia in un accordo legnoso e terroso, dalla presenza più materica e avvolgente.

Con questa novità, Fabbrica della Musa esplora il dialogo tra ombra e luce, affidandolo a un Extrait de Parfum della Art Edition. La fragranza si apre con la freschezza agrumata di bergamotto e limone, attraversata dalla nota croccante della mela, per poi lasciarsi avvolgere dalle sfumature floreali e speziate di mughetto, eliotropo e chiodi di garofano. Nel finale, sandalo, caramello, patchouli e legno di guaiaco costruiscono una scia calda.

Evoca le notti calde dell’Avana attraverso un accordo ambrato e tabaccato, dove la fava tonka tostata incontra il calore del rum e le sfumature più sensuali del tabacco. Firmata dal maître parfumeur Jérôme Epinette, la composizione si apre tra bergamotto, rum, pepe rosa e crème brûlée, per poi lasciare emergere un cuore di tabacco, violetta, legno di cashmere e camoscio bianco. Sul fondo, fava tonka tostata, patchouli, benzoino e muschi di pelle chiudono la fragranza con una scia morbida.

Nasce nel cuore di un immaginario alchemico, tra note gourmand e sfumature più profonde. Il dattero candito incontra una rosa vellutata, mentre l’arancia rossa illumina l’apertura con la sua vivacità agrumata. Sul fondo, il cuore di patchouli introduce una dimensione legnosa e intensa, definendo la parte più avvolgente della composizione. Le note sono affinate attraverso la distillazione molecolare e racchiuse in un flacone di vetro rosso, segnato dal drago, simbolo della collezione.

Con questa proposta il brand evoca il calore sospeso del crepuscolo marocchino. Bergamotto, pepe rosa e lavanda aprono la composizione con una luminosità aromatica, lasciando spazio a un cuore morbido di iris e vaniglia. Sul fondo, ambra, labdano, patchouli, papiro e storace si intrecciano in un accordo caldo e profondo, dalla scia avvolgente e materica.

Interpreta il lato più sensuale dell’autunno attraverso un accordo orientale e legnoso. Lo zafferano apre la composizione con la sua sfumatura intensa, accompagnato da un accordo floreale, mentre nel cuore il patchouli incontra la dolcezza gourmand del torrone, in un contrasto tra profondità e morbidezza. Sul fondo, ambra, muschio e muschio di quercia definiscono una scia avvolgente, con sfumature terrose e legnose che richiamano il sottobosco dopo la pioggia.

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