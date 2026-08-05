Come costruire una skincare mirata per difendere il viso da sole, salsedine e disidratazione

La pelle, in estate, diventa una sorta di diario delle giornate trascorse all’aria aperta. Sole, vento e salsedine contribuiscono a creare quell’effetto luminoso tipico delle vacanze, ma allo stesso tempo mettono alla prova il suo equilibrio naturale. Non è raro che, anche sotto un’abbronzatura uniforme, il viso appaia meno elastico e più soggetto a secchezza. In questo scenario, l’idratazione non è un gesto accessorio, ma un passaggio fondamentale della skincare estiva.

Come idratare la pelle del viso al mare: il primo step, la detersione

La prima attenzione va riservata alla detersione, che al rientro dalla spiaggia dovrebbe essere sempre delicata e accurata. Rimuovere residui di protezione solare, sale e impurità è essenziale per liberare la pelle e permetterle di respirare, senza però aggredire il film idrolipidico che la protegge. La soluzione? Usare detergenti delicati ideali anche per le pelli più sensibili. Dopo la detersione è il momento di ridare alla pelle comfort e morbidezza con sieri e creme viso ricche di ingredienti come ceramidi, pantenolo, aloe vera e glicerina che sostengono la barriera cutanea.

L'idratazione, un must

Ci sono poi prodotti che durante la giornata possono fare la differenza. Una vaporizzazione di acqua termale o di una mist idratante dona un sollievo immediato e aiuta a mantenere la pelle più confortevole. È un gesto semplice che però acquista valore se seguito dall’applicazione di un fluido leggero, utile a sigillare l’idratazione e a evitare che l’acqua evapori rapidamente lasciando la pelle nuovamente secca.

L’idratazione, tuttavia, non si esaurisce nei prodotti applicati sul viso. Anche lo stile di vita gioca un ruolo decisivo. Bere acqua con regolarità aiuta a compensare la perdita di liquidi dovuta al caldo e alla sudorazione, mentre un’alimentazione ricca di frutta e verdura di stagione contribuisce a fornire vitamine e antiossidanti fondamentali per contrastare lo stress ossidativo indotto dai raggi solari.

Come idratare la pelle del viso al mare: la routine serale

La sera rappresenta il momento ideale per un trattamento più avvolgente. Dopo la detersione, una maschera idratante o una crema notte nutriente aiutano la pelle a recuperare comfort e morbidezza, accompagnandola nei naturali processi di rigenerazione notturna. Al mattino, il viso appare più disteso, uniforme e visibilmente più riposato.

Come idratare la pelle del viso al mare: i prodotti consigliati

Adatta a pelli da normali a secche, è la prima acqua micellare con tre ceramidi essenziali e acido ialuronico, studiata per idratare la pelle e rafforzare la barriera cutanea. Strucca in profondità e rimuove make-up, SPF e residui di inquinamento, garantendo fino a 24 ore di idratazione senza seccare la pelle.

Emulsione detergente fresca e lenitiva, contiene oli di macadamia e germe di grano che nutrono la pelle durante la detersione, mentre l'estratto di mallo di noce contribuisce a mantenere dorata l'abbronzatura. Il fresco profumo dell'olio essenziale di menta piperita lascia una piacevole sensazione di freschezza.

Crema idratante viso, garantisce un'idratazione efficace per tutta la giornata. Aiuta a ridurre visibilmente linee sottili e rughe, perdita di elasticità e compattezza, rossori, texture e tono non uniformi e mancanza di luminosità, lasciando la pelle liscia, rimpolpata e riequilibrata.

Siero lenitivo con pantenolo, noto per la sua capacità di trattenere l’acqua nella pelle e fornire un’immediata sensazione di sollievo, contiene anche vitamina E per proteggere la pelle dai fattori di stress ambientale e dai radicali liberi che causano l’invecchiamento precoce.

Formula arricchita con acidi ialuronici e zuccheri idratanti NMF-like, stimola l'idratazione cellulare, migliora la texture della pelle e dona luminosità e compattezza, rispettandone il naturale equilibrio.

Booster concentrato di acido ialuronico a diversi pesi molecolari, idrata e rimpolpa le rughe.

Leviga le rughe, distende le linee sottili e migliora la compattezza, restituendo alla pelle un aspetto rigenerato grazie all’estratto di Zafferano Milace che, in sinergia con idrossiresveratrolo e collagene marino, regala un effetto illuminante.

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