Emmy Awards 2026: tutti i look delle star sul red carpet
L'appuntamento con i tradizionali Emmy Awards è stato, quest'anno, un momento di colore, varietà e ispirazione. Lo diciamo ovviamente dal punto di vista dei look, che come di consueto ci piace osservare da vicino. Se i dieci giorni di Mostra del Cinema di Venezia che si sono appena conclusi ci avevano lasciato un pieno di nero e di formalità alquanto classica, questo appuntamento losangelino ci ha regalato emozioni ben più grandi.
C'è tanto colore sul tappeto blu e oro degli Emmy: sfumature pastello, dal lilla scelto dalla star di Love Story Sarah Pidgeon e Florence Pugh al verde delicatissimo, visto su Elle Fanning. C'è tanto bianco, etereo e piumato su Nicole Kidman (che sceglie l'abito midi), scultoreo sul monospallo di Claire Danes.
Non mancano accenti di rosso, di giallo acido e di fucsia. Piacciono anche i dettagli luminosi, come i cristalli visti su Zendaya e Julia Garner e le paillettes, osate da Shailene Woodley su un pantalone abbinato a un mix cromatico originale e inedito.
In questa serata abbiamo visto sfilare creazioni in pelle nera, bordure in pizzo, bagliori d'oro e, spingendosi al limite, anche una riproduzione vivente del premio stesso: la donna alata che sostiene un atomo, interpretata sul tappeto rosso da Megan Stalter.
Di look da ricordare ce n'erano parecchi: guardateli tutti nella nostra gallery e scoprite chi li ha firmati.
Emmy Awards 2026: tutti i look delle star
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