Colorato e ricco di stili e ispirazioni, il red carpet degli Emmy Awards 2026 non è passato inosservato. Scoprite chi erano gli ospiti e chi ha firmato i loro look



L'appuntamento con i tradizionali Emmy Awards è stato, quest'anno, un momento di colore, varietà e ispirazione. Lo diciamo ovviamente dal punto di vista dei look, che come di consueto ci piace osservare da vicino. Se i dieci giorni di Mostra del Cinema di Venezia che si sono appena conclusi ci avevano lasciato un pieno di nero e di formalità alquanto classica, questo appuntamento losangelino ci ha regalato emozioni ben più grandi.





C'è tanto colore sul tappeto blu e oro degli Emmy: sfumature pastello, dal lilla scelto dalla star di Love Story Sarah Pidgeon e Florence Pugh al verde delicatissimo, visto su Elle Fanning. C'è tanto bianco, etereo e piumato su Nicole Kidman (che sceglie l'abito midi), scultoreo sul monospallo di Claire Danes.





Non mancano accenti di rosso, di giallo acido e di fucsia. Piacciono anche i dettagli luminosi, come i cristalli visti su Zendaya e Julia Garner e le paillettes, osate da Shailene Woodley su un pantalone abbinato a un mix cromatico originale e inedito.





In questa serata abbiamo visto sfilare creazioni in pelle nera, bordure in pizzo, bagliori d'oro e, spingendosi al limite, anche una riproduzione vivente del premio stesso: la donna alata che sostiene un atomo, interpretata sul tappeto rosso da Megan Stalter.





Di look da ricordare ce n'erano parecchi: guardateli tutti nella nostra gallery e scoprite chi li ha firmati.

Emmy Awards 2026: tutti i look delle star Zendaya in PRADA.

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Rhea Seehorn in LOUIS VUITTON, gioielli SWAROVSKI.

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Sarah Pidgeon in CHANEL.

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Florence Pugh in VIVIENNE WESTWOOD.

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Shailene Woodley in BALENCIAGA.

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Dakota Fanning in CAROLINA HERRERA.

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Emilia Clarke in PRADA.

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Julia Garner in LOEWE.

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Ayo Edebiri in CHANEL.

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Calista Flokhart in ZUHAIR MURAD.

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Sarah Michelle Gellar in VERSACE.

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Claire Danes in GIORGIO ARMANI PRIVÉ

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Nicole Kidman

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Selena Gomez in LOUIS VUITTON.

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Megan Stalter

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Chase Infiniti in LOUIS VUITTON.

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Julianna Margulies

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Keri Russell in KHAITE.

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Michelle Pfeiffer in SAINT LAURENT.

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Elle Fanning in RALPH LAUREN.

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Kristen Bell in ALBERTA FERRETTI.

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Allison Janney in PAMELLA ROLAND.

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Carey Mulligan

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Emmy Rossum

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Grace Gummer

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Noha Wyle

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Odessa O'Zion

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Brooks Nader

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Emma D'Arcy

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Adam Brody

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Tiffany Haddish in OSCAR DE LA RENTA.

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Louisa Jacobsen

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Beatrice Grannò in VIVIENNE WESTWOOD.

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