I migliori profumi fruttati per la primavera estate 2023 vi attendono. Una selezione di fragranze fruttate di nicchia e commerciali per voi, a base di pesca, pera, mango e non solo

Ecco i migliori profumi fruttati, le novità più interessanti di stagione e classici must da provare almeno una volta nella vita.

Quella dei profumi fruttati e una delle tendenze più giocose e succose di stagione in ambito fragranze.

Insieme alle note frizzanti dei profumi agrumati, quelle di frutta, siano esse tropicali e vacanziere, o più sensuali, rappresentano innegabilmente uno dei filoni del momento.

Profumi fruttati 2023: i must del momento, tra novità e classici

Abbiamo selezionato per voi le più belle creazioni profumate a base di frutta con note di ciliegia, mango e pera, più una categoria "tutti frutti" dove troverete stuzzicanti suggestioni al cocco, al fico d'india e all'osmanto, un peculiare fiore che sprigiona note di albicocca.

Scopritele continuando a leggere questo articolo e ricordate: non vi proponiamo delle classifiche ma degli elenchi di profumi consigliati.

Migliori profumi fruttati di nicchia alla ciliegia

Succosa e divertente, ma anche sensuale e voluttuosa, la ciliegia è una delle note olfattive più esplorate e amate della profumeria contemporanea.

Spesso proposta nella sua accezione più calda e liquorosa, può essere anche young e frizzante.

Trovate la versione più adatta a voi con la nostra selezione.

Il marchio italiano di profumeria artistica lo propone come "un glorioso concentrato di joie de vivre da sorseggiare con l'olfatto", un profumo divertente e cremoso come uno smoothie alla ciliegia. Le note fruttate di ciliegie mature si accompagnano a mandorla, bacche rosse e arancia e a fiori sensuali come rosa, gelsomino e ylang ylang. A chiudere la composizione, sul fondo, troviamo poi ambra, fava tonka, vaniglia e vetiver, per una intensità infinita.

Un profumo alla ciliegia totalizzante, ispirato all'amore a prima vista. L'incontro tra due anime che si riconoscono e si fondono, creando scintille. Qui la nota fruttata è protagonista insieme a pepe rosa e zafferano, abbinati a violetta, pelle, patchouli, palo santo e fava tonka. Sensuale e intensissimo.

Un profumo che provoca e seduce con sciroppo di ciliegia, note liquorose e tocchi speziati. Una fragranza dolce dedicata a chi ama vivere emozioni forti sulla pelle.

Migliori profumi fruttati dolci alla pesca

La pesca è dolce e morbida, una nota emblematica della profumeria classica che oggi si ritrova in cima alla lista dei must profumati di stagione.

Che si tratti di pesca bianca o pesca nettaria, il risultato non cambia: questa nota è in grado di ingentilire anche i profumi più cristallini con il suo tocco vallutato.

Ecco le tre fragranze con note di pesca che abbiamo selezionato per voi.

Pesca succosa, crema pasticcera, vaniglia, caramello e cashmeran: questo profumo fruttato gourmand è cremoso e divertente, come una serata fuori con le amiche e gli amici. Perfettamente equilibrato nella sua dolcezza, è una delle novità più belle di stagione. Da annusare assolutamente!

Sensuale e luminoso, questo profumo "sa di pulito" con sentori fruttati eleganti. In apertura pesca bianca, mandarino e bergamotto fanno strada a un cuore floreale e a un fondo muschiato. Imperdibile.

Voluttuoso e ricco, questo è uno dei profumi fruttati per eccellenza, che eleva il classico sentore "macedonia" a qualcosa di sofisticato e travolgente, cui è impossibile resistere. La pesca viene avvolta da note legnose e resinose con tocchi speziati, regalandoci una fragranza ad alto impatto. Da provare.

Migliori profumi fruttati al mango

Il mango è senza dubbio il frutto rivelazione dei momento in fatto profumeria, sia artistica che commerciale.

Sbarazzino e decisamente tropicale, fa sognare vacanze all'avventura e luoghi lontani.

Qui di seguito troverete tre nuovissimi profumi con note di mango che vi faranno innamorare.

Tropicale e sbarazzino, questo profumo a base di mango e gelsomino viene enfatizzato da incenso, legno di sandalo e vaniglia. La boccetta da collezione è ispirata ai look iconici della casa di moda. Super!

Un tributo all'estate indiana, un tuffo nel mango più succoso e gioioso, unito ad agrumi energizzanti e suadenti note legnose e resinose. Un fruttato sofisticato da non perdere, disponibile anche in travel size!

Presentato dal marchio italiano come "una vera bomba tropicale pronta a scoppiare alla prima spruzzata", MangoBloom è un'eau de toilette intensamente fruttata, ispirata all'energia estiva. La sua piramide olfattiva pone in apertura kiwi, mela ed ananas, seguiti da un cuore tropicale di mango, papaya, mughetto e gelsomino. Sul fondo troviamo poi miele, vaniglia e muschio.

Migliori profumi fruttati alla pera

Dolce o croccante? Farinosa o luminosa? La pera ha mille anime, proprio come le sue innumerevoli qualità.

Quest'anno questa materia prima torna a brillare nelle pramidi olfattive dei nuovi profumi.

Eccola dunque in due fragranze appena lanciate sul mercato e in una classica, che vi invitiamo a (ri)scoprire nella "bella stagione" 2023.

Un EDP fruttato alla pera gioioso, parte dei nuovi profumi primavera estate 2023. La "nuova Signorina" del marchio italiano conquista appunto con note fruttate di pera e bergamotto, accompagnate da rosa, iris e prugna. Tra le note di fondo troviamo invece cashmeran, ambroxan e zucchero.

Fresco e tonificante, questo profumo novità accosta elegante rosa centifolia a croccante pera, il cui incontro viene enfatizzato da note speziate di cardamomo e pulite di muschio.

Proposta come "una fragranza da baciare", questa creazione è un grande classico. Un fruttato fresco ed erbaceo che richiama alla mente un rigoglioso giardino in fiore, brillante di rugiada. Le predominanti note di pera abbracciano l'erba verde, uniti a fiori come rosa, mughetto e lillà, posati su un fondo di vaniglia e muschio. Must!

Migliori profumi fruttati estivi: cocco, fico d'india e albicocca

La tendenza fruttata include tantissime note olfattive, tra quelle che ci piacciono di più e che vi consigliamo di sperimentare in questa stagione ci sono il cocco, il fico d'india e l'osmanto, che in effetti non è un frutto, ma - come già accennato - un fiore particolarmente profumato in grado di sprigionare deliziosi sentori di albicocca.

Trovate dopo la foto la nostra selezione.

Un profumo rotondo e suadente, proposto dal marchio italiano in versione super fresh per la bella stagione. La celebre fragranza si fa infatti acqua per corpo e capelli, da vaporizzare generosamente per vivere un'esperienza fruttata a 360°. Tra le sue note fico, arancia, pesca, ciclamino, mango, latte di cocco e muschio, che insieme creano delizioso un just "fico d'india". Disponibile da maggio 2023.

Un profumo a base di acqua di cocco, vaniglia, sale marino e agrumi frizzanti. Un fruttato spensierato, ideale per sognare le vacanze. Disponibile anche in travel size.

Delicati fiori bianchi dai sentori di albicocca si uniscono a fiori d'arancio e legno di cashmere. Un floreale-fruttato lieve, perfetto per il clima caldo.

Credits Ph: Parfums de Marly & Paco Rabanne & Getty Images