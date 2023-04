Trovate il vostro preferito tra i migliori profumi agrumati donna, uomo e unisex. Mix tra novità assolute e grandi classici di nicchia, commerciali e low cost

Volete sapere quali sono i migliori profumi agrumati donna, uomo e unisex? Siete nel posto giusto. Le note agrumate sono infatti la scelta ideale per rinfrescare la stagione calda e/o donare vigore in quella fredda.

I migliori profumi agrumati donna, uomo & unisex

Dal mood tipicamente mediterraneo - e molto spesso, italiano! - i migliori profumi agrumati che vi proponiamo oggi conquistano con jus accattivanti caratterizzati da note must come limone, mandarino e pompelmo, ma anche lime, pomelo, verbena, neroli e petitgrain.

Seguiteci alla scoperta delle migliori referenze per una sferzata di energia e benessere, in un mix sorprendente tra novità assolute e grandi classici per tutti i gusti e tutte le tasche.

Migliore profumo agrumato: Tom Ford Neroli Portofino EDP

Una fragranza unisex statement, dotata di un'innata eleganza. Il suo just contiene tutta la bellezza e l'eleganza della costa italiana, nei pressi di Portofino. Tra le note cardine troviamo neroli, bergamotto, limone, mandarino giallo, fiori d'arancio e lavanda. Unico!

Il profumo agrumato novità 2023: L'Erbolario Verbena

Vivace e luminoso, questo profumo conquista con un bouquet composto da bergamotto, limone, neroli, verbena odorosa e, per un tocco suadente, da rosa e muschio. Il consiglio: da abbinare ai prodotti corpo della stessa linea per un'esperienza super fresh.

Profumo agrumato persistente: Ciatu - Soul of Sicily Taormina EDP

La lussureggiante natura siciliana vive in questa fragranza dedicata alla città di Taormina. Tra le note di apertura troviamo agrumi luminosi come mandarino, pompelmo e bergamotto, seguite da un cuore aromatico e fiorito di neroli, gelsomino e basilico. A chiudere la composizione, vetiver muschio e vaniglia. Per viaggiare con l'olfatto!

La fragranza fruttata-agrumata: Sasva Fruit Du Paradis Phal-e-Jannat EDP

Un profumo fruttato-agrumato sorprendente, omaggio alla fertilità della natura. Questa fragranza novità Made in India richiama alla mente la freschezza della brezza marina che soffia tra le fronde di un frutteto assolato. Il suo just abbina - splendidamente - note agrumate di arancio dolce e lime a succoso mango e melograno, accompagnati da legno di sandalo, vetiver e benzoino, per un tocco più deciso.

Profumo agrumato di nicchia: Gritti Pomelo Sorrento

Parte della linea "I Turchesi", un omaggio ai colori, alle atmosfere e ai profumi dell'estate italiana, Pomelo Sorrento è un profumo vitale caratterizzato da note di pomelo, pompelmo, té verde, rosa e fiori bianchi, sorretti da un solido fondo di vetiver, iris e note ambrate. Uno splendido unisex.

Ottenuto dalla distillazione a vapore dei rametti e delle foglie di arancio amaro, il petitgrain ha un tocco verde, croccante e frizzante. Qui si unisce all'olio essenziale (sostenibile!) di litsea cubeba, regalandoci una fragranza diretta e gioiosa, dai sentori erbacei e floreali.

L'ultima delle fragranze agrumate della collezione "Viaggio in Italia by Jean-Claude Ellena" propone note di pompelmo. Intenso e vigoroso, il profumo viene presentato così dal Maestro Profumiere: "In questa fragranza ho lavorato non solo sulla freschezza vivace e acida, tipica del Pompelmo, ma ne ho accentuato il sentore amaro per distinguerlo, renderlo unico.”. Da provare assolutamente.

Profumi agrumati legnosi: Light Blue Summer Vibes Donna & Uomo

I grandi classici dell'estate italiana tornano in una nuova, accattivante, veste. Dal pack iconico ispirato alle maioliche siciliane, le due fragranze per lei e per lui di Dolce & Gabbana vengono oggi proposte in versione "summer vibes". La variante femminile - a cura di Olivier Cresp - abbina frizzante bergamotto a succosa pesca e legno di cedro, mentre quella maschile - messa a punto da Alberto Morillas . unisce limone siciliano a note di cipresso e amberwood. Da collezione.

Milgiori profumo agrumato donna: Guerlain Aqua Allegoria Mandarine Basilic Harvest

La classica fragranza della maison francese si trasforma grazie al tocco dolce-amaro del Mandarino Marzolo di Calabria, raccolto prima di raggiungere la maturità. Completano il bouquet basilico, tè verde e note legnose. Super chic!

Il profumo agrumato esclusivo: Atelier Versace Cédrat de Diamante

Scorza di limone dalle sfumature fiorite, pompelmo rosa, legno di cedro e vetiver. Questa fragranza esclusiva - creata da Marie Salamagne - è un omaggio all'artigianalità e alla cura dei dettagli del marchio italiano.

Profumo agrumato fresco: Diptyque L'Eau Des Hespérides EDT

Eleganza senza fine per questo profumo classico, decisamente unisex, ispirato alle ninfe della mitologia greca, custodi degli agrumeti. Fresco e frizzante, inebria con le sue note di arancia amara, limone, menta e fiori di immortelle.

Profumo agrumato economico: Monotheme Verde D'Arancia EDT

Frizzante ed energizzante, questo profumo agrumato unisex- certificato Veganok - ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. La sua nota portante? Quella di scorza d'arancia verde. Il dettaglio in più: il pack sostenibile è costituito una carta ricavata dagli agrumi stessi.

Il profumo dolce-agrumato: Coquillette Cookie Crunch

In nuovo - elegantissimo - pack, Cookie Crunch è l'agrumato che non ti aspetti: un mix di limone e note cremose che ricordano dolci morbidi che si sciolgono in bocca. Tra le sue note spiccano infatti agrumi, biscotto, meringa, vaniglia, crema di latte e zucchero a velo. Un must per le persone che amano i gourmand con un kick in più.

Profumo agrumato floreale: Naricisse Collection Aria di Taormina

Passeggiare per Taormina, perdersi nei suoi vicoli nella calda estate siciliana. Questa fragranza budget friendly è un must per chi ama i profumi agrumati. Arancio, limone e mandarino si uniscono a note aromatiche di rosmarino e lavanda, ma anche floreali di rosa e gelsomino, sorrette da un fondo di ambra grigia e muschio bianco. Super.

Il profumo agrumato must: Kilian Blue Moon Ginger Dash

Un nuovo blend audace in edizione limitata, parte della collezione The Liquors, dedicata alle fragranze "da bere". Questo profumo novità è infatti ispirato al Blue Lagoon il drink cult anni '90 tanto amato da Kilian Hennessy, il founder del brand. Un sapiente mix di limone, vodka e liquore Blue Curaçao accompagnati da un tocco di zenzero vivificante. Must di stagione.

Brezza marina e agrumi: un profumo sofisticato dalla grande personalità. La priamide olfattiva accosta infatti un interessante accordo di "spuma dell'Atlantico" e note di ambra grigia a limone, neroli e fiori d'arancio.

Profumi agrumati erboristeria: Helan Lemon Fizz EDT

Una deliziosa eau de toilette - parte della collezione "I sorbetti di Helan" - che invita a giocare con brio. La sua piramide olfattiva pone in apertura zenzero, note pepate e scorza di limone, seguiti da un cuore floreale di litsea e rosa con gemme di pino. Sul fondo troviamo poi legni chiari e vaniglia.

Agrumato gourmand: Mancera Fabulous Yuzu

Ispirato all'impero del Sol Levante, questo profumo "unisce poesia e frenesia". Un gourmand agrumato a base di yuzu, arricchito da note di fava tonka, vaniglia, cannella, gelsomino e mimosa. Irresistibile.

