Preciso ma morbido, essenziale ma elegante: il bob corto al mento è il taglio capelli da copiare questa primavera

Corto e raffinato, il bob dalla linea pulita scelto da Jessica Chastain è il taglio di capelli più elegante della primavera estate 2026. Quello che vedremo ovunque nella bella stagione.

La star ha sfoggiato per la prima volta questo look in occasione dei Breakthrough Prize Ceremony, gli “Oscar della scienza”, a Santa Monica lo scorso 18 aprile. In pochi giorni, questo hairlook semplice ma magnetico ha conquistato tutti ed è pronto a diventare il più richiesto della stagione.

Il bob corto che sta ridefinendo l’eleganza di stagione

Creato per Jessica Chastain dall'hairstylist italiano Renato Campora, il chin bob - il caschetto corto che letteralmente lambisce il mento - è uno di quei tagli che fa del minimalismo la sua caratteristica più intrigante.

Linee pulite, piega ordinata ma mai rigida. Questo look funziona perché incornicia il viso e lo valorizza con naturalezza.

Com’è fatto: lunghezza mento e linea piena

Niente scalature, niente effetti pirotecnici. Questo tipo di taglio valorizza grazie alla linea piena e alla lunghezza strategica che sfiora il mento.

Il suo segreto? Le mani esperte del parrucchiere, che scolpisce la linea arrotondandola attorno al viso per un effetto tailor made.

Perché una linea pulita cambia l’effetto finale

Qui l’essenzialità è tutto. Il taglio è studiato con precisione e accompagna naturalmente la texture del capello.

Non a caso, il bob corto e ordinato è ideale per regalare corpo e carattere ai capelli lisci e sottili, ma rende splendidamente anche sulle chiome mosse e ricce, per un effetto sofisticato e contemporaneo.

Il ritorno dei bob definiti (ma mai rigidi)

La vera chiave è la definizione. Questo tipo di taglio funziona perché, a seconda dello styling, può risultare fresco e giocoso, oppure extra posh.

Il liscio è lo styling più naturale, ma la sua versatilità lo rende perfetto anche con onde morbide in stile vintage o leggermente spettinato.

A chi sta bene davvero questo bob corto

Sta bene a chi cerca ordine senza rigidità. È una scelta azzeccata per chi desidera alleggerire un taglio pieno senza ricorrere a scalature evidenti, oppure per chi desidera valorizzare i lineamenti del viso con un contorno definito.

L’unica accortezza? Mantenere la forma pulita e controllata, per non perdere quell’equilibrio che è il suo vero punto di forza.

Credits Ph: Getty Images

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