Pantene celebra l'estate con Chiara Ferragni e Baby K. Un nuovo spot, una canzone inedita e una collaborazione all'insegna dell'autostima tra donne forti e di talento

"Quando ti senti bene con i tuoi capelli, ti senti bene con te stessa". Parola di Chiara Ferragni e Baby K, ma anche di Pantene, che questa estate ci ricorda quanto i capelli svolgano un ruolo centrale per la nostra autostima. Il 21 giugno, infatti, Pantene ha lanciato una nuova campagna in collaborazione con Chiara Ferragni e Baby K: una comunicazione che rompe gli schemi del marketing, grazie a uno spot inedito e a un nuovo singolo, "Non mi basta più" creato in esclusiva da Baby K in cui proprio per questa collaborazione, Chiara Ferragni sarà per la prima volta special guest in un progetto musicale.

Alla base della campagna, i risultati emersi da uno studio di Pantene in collaborazione con l’Università di Yale, che ha dimostrato come i capelli siano un elemento chiave per la nostra autostima, determinazione e per l’espressione di noi stessi. Non sono solo apparenza: i capelli hanno un vero e proprio potere nel farci sentire meglio, e questa forza sarà ancora più rilevante in un’estate diversa come questa, in cui avremo bisogno di più energie.

“Non è stato un caso che Pantene abbia scelto proprio Chiara Ferragni e Baby K per essere le protagoniste e portavoce di questa campagna. Due personalità distintive, icone del panorama italiano ed internazionale di cui siamo tutti fieri a livello internazionale, donne con una forza e un’energia unica, ma soprattutto talenti che hanno da sempre indossato i loro capelli riconoscendone il vero potere” afferma Valeria Consorte, Direttrice Beauty Care P&G Italia.

Pantene è da sempre fortemente presente nel periodo estivo, in cui le caratteristiche tipiche della stagione (sole, salsedine, cloro, umidità) provocano importanti danni ai capelli. È così che il brand di balsami n#1 al mondo ha messo insieme un set nutriente di Balsami Oro che, con la loro texture ricca e cremosa, rendono i capelli 100% più forti.

Questa estate #IndossaITuoiCapelli con Pantene per sentirti più forte, rigenerata e pronta a vivere al massimo ogni momento. E con l'hashtag #EstatePantene preparati a condividere i tuoi video e scatti su Instagram e TikTok.

Credits Ph: Pantene