Con questo speciale progetto Dior sceglie di celebrare la femminilità, raccontando storie di coraggio, autoaffermazione, orgoglio e condivisione

Nell'ambito del progetto #diorstandswithwomen #diorchinup, Parfums Christian Dior trae ispirazione dalla propria storia, costellata da donne eccezionali, presentando una serie di brevi video con protagoniste di eccellenza.

Appassionate e dedite alla propria causa, tutte si sono impegnate a lasciare un segno, e questa è per loro l'occasione di condividere con orgoglio il proprio percorso, fungendo così da esempio alle donne di tutto il mondo.

Esempi eccelsi in termini di contributo a livello sociale, queste personalità hanno scelto di raccontarsi, per essere fonte di ispirazione e condividere le proprie esperienze con altre donne.

Il loro scopo? Incoraggiarle a farsi valere e a passare il testimone, anche grazie all’ispirazione venuta dalla scelta della Maison Dior di incrementare il proprio impegno nei confronti di CTAOP (Charlize Theron Africa Outreach Project).

Le donne #diorstandswithwomen #diorchinup

Queste interviste hanno come protagoniste donne eccezionali come Charlize Theron, ovviamente, e molte altre. Tra queste Cara Delevingne, volto della skincare e make-up Dior, le attrici Li Bing Bing, Golshifteh Farahani, Yalitza Aparicio e Leyna Bloom.

Ma anche la ballerina e coreografa Parris Goebel, la fotografa Pamela Tulizo, la top model Paloma Elsesser, la floricoltrice Carole Biancalana, e la prof.ssa Marina Cavazzana, pioniera nella terapia genica.

Che siano scrittrici, attrici, ballerine o scienziate, sconosciute al grande pubblico o famose a livello internazionale, hanno tutte accettato di svelare un lato della propria vita, e di raccontare gli eventi più importanti del proprio percorso di formazione, che le hanno fatte diventare le donne che sono oggi. Ed è così che, con orgoglio, ci parlano del momento (o i momenti) chiave, in cui la loro vita è cambiata.

Lo scopo del progetto

Da anni Christian Dior Parfums supporta CTAOP (Charlize Theron Africa Outreach Project), fondata da Charlize Theron nel 2007 a sostegno di una rete di organizzazioni benefiche che lavorano per aiutare i giovani dell’Africa Subsahariana a mantenersi in salute e far sì che raggiungano il proprio potenziale.

Oggi, l’associazione si unisce a #Diorstandswithwomen per promuovere l’educazione e l’empowerment giovanile grazie a CTAOP Youth Leaders Scholarship (CTAOP YLS).

Questo nuovo programma lanciato nel 2019 è stato creato per sostenere ed aiutare i leader del domani, che sono spesso giovani donne che si sono distinte per il proprio coinvolgimento e per il proprio impegno appassionato nei confronti delle comunità locali.

Il programma offre una borsa di studio personale che per quattro anni copre retta, vitto e alloggio, libri e spese di viaggio, un computer e tutor personali.

CTAOP YLS ha già dato la possibilità a 15 giovani di iniziare il loro percorso verso il completamento dei propri studi universitari.

Oggi Christian Dior Parfums si impegna a coprire per 4 anni le spese delle rette per il prossimo programma CTAOP YLS 2021.

