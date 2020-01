Tutti i consigli pratici per capire come utilizzare al meglio il correttore, sia per le occhiaie che per le imperfezioni

Come usare il correttore nella maniera corretta per coprire occhiaie e imperfezioni è una delle tecniche di trucco fondamentali per ottenere una base flawless.

Il correttore è infatto il nostro miglior alleato per cancellare i segni di stanchezza, macchie e brufoletti rendendo tutto il resto del make up impeccabile, migliorando la resa generale di tutto il beauty look.

Perché è importante usare il correttore

È il segreto di tanti make up artist e uno dei trucchetti che abbiamo imparato dai backstage delle sfilate. Il correttore è uno step da non tralasciare mai. Va applicato prima del fondotinta, a piccole dosi, per mascherare ogni piccolo difetto. Soltanto dopo va steso il fondotinta, soltanto dove serve. Dato che il correttore avrà coperto le imperfezioni maggiori, la quantità di fondotinta che andremo ad applicare sarà ridotta al minimo, garantendoci un risultato iper naturale senza per questo essere meno perfezionato.

Come usare il correttore per coprire le occhiaie

Il correttore da utilizzare sulle occhiaie può essere dello stesso colore della vostra pelle o al massimo un tono (non di più!) più chiaro rispetto al vostro incarnato. Va applicato sulla zona d'ombra dell'occhiaia evitando di andare sulla palpebra, in piccole quantità, ed è importantissimo sfumare bene per evitare accumuli di prodotto e la formazione delle pieghette.

Potete fissarlo con la cipria (poca), ma vi sconsigliamo questo step se avete il contorno occhi molto segnato.

Un trick anti stanchezza: applicatelo formando una sorta di triangolo sotto l'occhio, vi darà un effetto lifting e un aspetto riposato come dopo 8 ore di sonno!

I correttori per occhiaie differiscono a seconda del sottotono. I correttori aranciati sono perfetti per coprire le occhiaie blu. Il correttore dal sottotono giallo è perfetto invece per le occhiaie violacee, mentre un correttore troppo rosato potrebbe rendere le vostre occhiaie grigiastre. Se non avete delle occhiaie troppo marcate, andrà benissimo un correttore illuminante, dalla texture leggera e dal sottotono pescato.

Correttore per brufoli e imperfezioni: istruzioni per l'uso

Se volete utilizzare il correttore per coprire brufoli, macchie e altre imperfezioni, è importantissimo che la tonalità sia esattamente la stessa della vostra pelle, né più chiaro né più scuro.

Anche se l'imperfezione è molto evidente, applicate sempre poco prodotto per volta, con un pennellino di precisione, tamponando e sfumando leggermente. Evitate di applicare la cipria sopra, altrimenti rischierete la formazione di antiestetiche "crepe".

Se avete molti rossori potete applicare un correttore verde, da coprire poi con il fondotinta.

Per le imperfezioni vanno benissimo i correttori ad alta coprenza dalla texture in crema. Se liquidi, dovrebbero avere un'alta concentrazione di pigmenti, e in questo caso la regola del less is more è ancora più importante!

Credits Ph.: Mondadori Photo