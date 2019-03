Specifici e con quel twist in più, i contorni occhi sono ideali se ricercate luminosità e volete eliminare segni di stanchezza dallo sguardo

Occhiaie e borse sotto gli occhi?



C’è bisogno di decongestionare, drenare e, in alcuni casi, idratare così da attenuare la comparsa delle rughe più sottili del contorno.



Spesso dimeticata, quest’area infatti è estremamente delicata e ha bisogno di un prodotto specifico che agisca su più fronti: Grazia.it ve ne suggerisce 17.

Age Perfect, L’Oreal

Ricco di caffeina, questo contorno occhi aiuta a illuminare lo sguardo e agisce su borse e occhiaie così da dare nuova luminosità. Si applica la mattina e la sera e ha un applicatore effetto freddo che permette un massaggio a 360° sulla zona.

Siero Intensive Lift Borse e Occhiaie, Skinlabo

Svolge un’azione intensiva e liftante. Specifico per borse e occhiaie, agisce rassodando e levigando l’area grazie a un’azione drenante che permette di eliminare i fluidi in eccesso così da ridurre gonfiore e attenuare le occhiaie.

Midnight Recovery Eye, Kiehl’s

Si applica la notte ed è composto dalla radice di Pungitopo che aiuta a stimolare il microcircolo così da prevenire la formazione di borse e occhiaie.

Gel Antiborse- Defence Eye, Bionike

La texture è fresca e si assorbe rapidamente, ideale quindi come base per il make up e per chi porta le lenti, ed è composta da ingredienti come il plancton che migliorano la microcircolazione riducendo quindi il gonfiore.

Lozione Rinfrescante Contorno Occhi, Dr. Hauschka

100% naturale, questa lozione è specifica per la zona e allevia la stanchezza, oltre ad attenuare il gonfiore. All’interno un mix tra camomilla, tè e finocchio che aiutano a distendere l’area.



Pomegranate Eye Patch, Sephora

A base di melograno, questi patch si applicano su borse e occhiaie e aiutano a defaticare e attenuare gli inestetismi della zona.

Sublime Skin Eye Patch, Comfort Zone

In idrogel, questi patch offrono un’azione express perché sono a base di peptidi che svolgono un’azione intensiva donando un immediato sollievo e correggendo in pochi minuti sia le borse che i segni di stanchezza. Se tenuti per un’ora, svolgono un’azione anti-age.



Eye Cream Line T, Susanne Kaufmann

Camomilla, salvia e malva sono il complesso contenuto in questa crema che idrata e previene le rughe di espressione, oltre che i segni di stanchezza. Il mix svolge un’azione rilassante, calmante e rigenerante.

Banana Bright Eye Creme, OleHenriksen

Illuminante, questa crema contorno occhi è a base di collagene così da tonificare e combattere le linee più sottili. La texture è leggera e a rapido assorbimento e la formula è ricca di vitamina C che ravviva lo sguardo e diminuisce le occhiaie.

Cool Eyes, Bakel

Roll-on con applicatore in acciaio chirurgico e best seller del marchio, il Cool Eyes è un’emulsione che agisce sul contorno occhi e sulle palpebre svolgendo un’azione drenante e anti-età, attenuando gonfiore e occhiaie. Il complesso di attivi lavorano sulla microcircolazione favorendo il drenaggio dei liquidi in eccesso.



Vineactiv Soin Yeux Défatigant Lissant, Caudalie

All’interno un mix che rende questa crema è completa perché agisce come anti-rughe e liftante, come anti borse e come anti-occhiaie.

BB Eye Touche Parfaite 3-in-1, Erborian

Un solo prodotto per 3 azioni differenti: trattamento levigante, antiocchiaie ed effetto “pelle da neonato”. Questa tripla azione rende quindi il contorno occhi riposato e luminoso, oltre ad apparire più levigato. Inoltre, attenua i segni di espressione, ed è un’ottima base per il make up.

Roll-On Effetto Ghiaccio Contorno Occhio Bio, Melvita

All’interno l’acqua floreale al fiordaliso è consigliata proprio per questa zona del viso: fin dal medioevo, questo fiore è specifico per eliminare la stanchezza dagli occhi, per il suo potere lenitivo e decongestionante. Completamente naturale e bio, si applica la sera dopo lo strucco.

Micro Gel Yeux- Hydra Beauty, Chanel

All’interno la Camelia Alba che aiuta ad attenuare le borse assieme al blue ginger che dona un aspetto più luminoso e riposato anche al viso più stanco.

Siero Anti Poche per occhiaie e borse, Darphin

Dall’azione intensiva, questo siero aiuta ad attenuare borse e occhiaie che affliggono il contorno occhi.

Mission Perfection Yeux SPF15, Clarins

Si può applicare anche di giorno questo contorno occhi con fattore di protezione SPF15 che schiarisce, corregge e previene gli inestetismi; agisce anche sulle occhiaie più persistenti.

Eau Thermanele Contorno Occhi all’Acqua, Uriage

Pensato per chi ha anche bisogno di idratazione, questo contorno occhi aiuta a ridurre quindi le rughe più piccole attorno alla zona e svolge quindi un’azione riempitiva grazie all’acqua termale di Uriage.

Graphic: Elisa Costa