Brufoli e imperfezioni compaiono sempre al momento sbagliato. Ecco 10 trattamenti specifici per combatterli in meno di 24h senza seccare o irritare la pelle



Immaginate la scena: state aspettando da giorni un'occasione speciale, e avete già scelto nel dettaglio l'outfit, il trucco, la piega dei capelli. Poi, la mattina del giorno prima, arriva "lui": un grande, irritato e rossissimo brufolo.

Cosa fare? Lasciare che le imperfezioni rovinino la nostra serata speciale? Assolutamente no. Ecco 10 prodotti mirati, adatti a tutti i tipi di pelle, capaci di sfiammare e ridurre visibilmente brufoli e imperfezioni in meno di 24h.

Prodotti anti-imperfezioni: a ciascuno il suo

Scegliere il prodotto anti-imperfezioni più adatto alle esigenze del proprio tipo di pelle è uno step fondamentale per evitare di irritare ulteriormente la zona e ottenere risultati catastrofici. Per chi ha la pelle sensibile e non particolarmente grassa, utilizzare prodotti troppo aggressivi potrebbe peggiorare le cose. Via libera allora a oli e stick cremosi ricchi di ingredienti lenitivi ma idratanti al contempo. Gel e polveri sono invece più indicati per le pelle a tendenza molto oleosa e/o acneica.

Continuate a leggere l'articolo e scoprite 10 Trattamenti mirati anti-imperfezioni per dimenticarsi dei brufoli in meno di 24h!



Un trattamento specifico formulato per asciugare le zone del viso colpite da brufoli e imperfezioni riducendone il gonfiore.

Un gel studiato per trattare le imperfezioni senza irritare la pelle circostante. La sua formula a base d'infuso di rosmarino, timo e tea tree combatte microbi e batteri, mentre il succo d'uva ricco di antiossidanti, lenisce ed è efficace contro gli arrossamenti.















Questo stick purificante aiuta a sfiammare brufoli e imperfezioni, abbinando all'efficacia curativa anche la coprenza di uno stick correttore. Gli estratti di piante officinali, come l’antillide e la calendula, e le virtù degli oli pregiati e delle cere vegetali calmano le impurità senza seccare la pelle.







Questa boccetta verde racchiude un potente mix di oli vegetali adatti a ogni tipo di pelle - anche a quella grassa e impura. Gli oli naturali contribuiscono a sfiammare i brufoli con delicatezza, senza irritare e seccare ulteriormente la pelle.



Grazie all'estratto di portulaca, questo gel secca e attenua visibilmente i brufoli, lasciando la pelle purificata e lenita. Applicatelo direttamente sulle imperfezioni, e la vostra pelle risulterà immediatamente più chiara e sfiammata.







Applicate e riapplicate questo stick coprente per ritocchi on the go durante la giornata: la sua formula nasconde i brufoli e dona una copertura naturale, aiutando contemporaneamente a sfiammare e riassorbire le imperfezioni.





Questo prodotto anti-imperfezioni è formulato con la massima percentuale di zolfo permessa in cosmetica ( il 10%) per combattere in modo efficace brufoli e imperfezioni su pelli grasse o a tendenza acneica. La formula affina la grana della pelle, diminuisce l'apparenza dei pori ed elimina il sebo in eccesso.



Un gel leggero che lenisce la pelle, riducendo il rossore e il gonfiore delle zone problematiche del viso. La sua formula aiuta a eliminare e prevenire gli inestetismi come brufoli e imperfezioni.



Questo gel a base di acido salicilico scaccia le imperfezioni e ne velocizza la guarigione. La tecnologia anti macchia aiuta a correggere visibilmente le discromie della pelle mentre l'alga rossa lenisce e aiuta a mitigare visibilmente i rossori.





Questo trattamento specifico per pelli grasse e a tendenza acneica purifica in profondità la pelle, riducendo le imperfezioni ed eliminandone la possibilità di ricomparsa.

Credits Ph: Serena Rottondi



Credits Ph: Mondadori Photo