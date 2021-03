Tips & Tricks e le più belle idee per il vostro trucco sposa 2021. 21 proposte tutte da copiare, tra proposte classiche, originali e sofisticate

Se siete alla ricerca di idee per il vostro trucco sposa 2021 ecco per voi 21 proposte in un mix tra make up tradizionali, originali e - soprattutto - chic.

Se il giorno del vostro matrimonio è alle porte è bene iniziare a pensare quale trucco scegliere.

Trucco sposa 2021: cosa sapere?

Il make up dedicato alle nozze deve essere resistente e vicino il più possibile ai propri gusti e alla tipologia di trucco abitualmente utilizzato.

Questo farà sì che il vostro trucco sposa 2021 sia in perfetta sintonia con il vostro essere e sia in grado di mettere in risalto la vostra naturale bellezza facendovi sentire a vostro agio.

Quest'anno è importante ricordare inoltre che nel corso della cerimonia sarà probabilmente necessario indossare la mascherina, per questo motivo sarebbe meglio prediligere fondotinta no transfer - anche se questa è un consiglio sempre utile - rossetti liquidi opachi che non lasciano traccia, o magari, semplici lip balm.

Tucco sposa 2021: tutte le tendenze

Le tendenze make up per il giorno del Sì, anche data la particolare situazione che stiamo vivendo, puntano principalmente a un trucco occhi più pronunciato, che - idealmente - ruba la scena a quello delle labbra, spesso celate dalla mascherina.

In questo senso il trucco sposa con eyeliner è un must, una scelta classica e raffinata che fa sempre colpo, seguito dal trucco occhi smokey eyes, il giusto escamotage per mettere in risalto lo sguardo. Nero, marrone, bronzo e oro vestono dunque le palpebre conferendo allo sguardo intensità e languore.

E il trucco del viso? Naturale e luminoso, ispira freschezza e turgore.

Trucco sposa 2021: tradizionale o originale?

Trovate l'idea giusta per il vostro trucco sposa con la nostra selezione di beauty look da passerella.

Inoltre, siete bride-to-be a caccia d'ispirazione, non perdete le nostre idee circa le acconciature sposa 2021 e le unghie sposa 2021: ve ne innamorarete!

Eyeliner & pelle di pesca

Un bridal make up sofisticato, caratterizzato da una base vellutata e da un eyeliner intenso, con codina bene allungata verso l'esterno.

Focus sugli occhi

Un trucco da matrimonio studiato per mettere in risalto lo sguardo. Si tratta di uno smokey eyes marrone con accenti di bronzo sulla palpebra mobile e angolo interno glowy, illuminato da un highlighter color oro scintillante.

Trucco sposa 2021 ambrato

Toni caldi per un trucco sposa morbido e sofisticato. I toni dell'ambra e del rame donano particolarmente a chi ha gli occhi verdi.

Black smokey

Il già citato trucco smokey è senza dubbio il numero uno in fatto di tendenze make up per il 2021. In questo trucco bride è nero e molto sfumato, per un effetto grunge-chic che piacerà alle più audaci.

Contrasti

Smokey marrone - eccolo di nuovo! - addolcito da gote e labbra in tono, in una delicata shade di pesca opaco.

Luce!

Pelle, occhi e labbra si vestono di luce, per un effetto sano, di naturale turgore.

Naked skin

Pelle effetto nudo per un beauty look che punta alla naturalezza più estrema, anche nel giorno del Sì.

Trucco sposa 2021 glitter

Smokey classico nei toni scuri e un tocco di glitter luminosi sulla palpebra mobile, accompagnati da una spolverata di illuminante in tono nell'angolo interno. Questa proposta è super glam.

Glossy lips

Non potete rinunciare al lip gloss? Applicatelo solo se sapete che non dovrete riapplicare la mascherina - almeno per un po'! - e sceglietelo in una tonalità in accordo con il resto del trucco.

Taupe lips

Non il classico nude, ma una tonalità di rossetto color carne che vira al grigio/marrone. Una scelta grintosa che sta particolarmente bene a chi opta per un beauty look minimale.

Bushy Brows

Le sopracciglia bushy sono folte, intense e pettinate verso l'altro, sinonimo di "bellezza e freschezza". Un tempo considerate "un di più" del make up, oggi sono parte integrante del look. Ottimo l'abbinamento all'eyeliner grafico.

Trucco sposa 2021: illuminante

Il trucco può anche essere minimale, a non mancare mai è sicuramente l'highlighter. Sceglietelo in tono con la vostra carnagione: rosato per gli incarnati molto chiari, oro per gli incarnati mediterranei e bronzati per le pelli scure.

Stained lips

Un trucco per avere labbra colorate a lunga durata, senza il problema di sbavature? Provate le tinte labbra. Generalmente in texture liquida, vengono letteralmente "bevute" dalle labbra, che si macchiano del loro colore a lungo, senza lasciare traccia.

Bronze liner

Volete abbracciare il trend dell'eyeliner ma pensate che il nero sia too much per voi? Nessun problema, provate il bronzo o il marrone caldo, in versione luminosa. Il suo tocco hot accende lo sguardo senza appesantirlo.

Silver & Peach

Argento e pesca creano un contrasto interessante nel trucco sposa 2021: una soluzione decisamente originale ma non troppo "impegnativa".

Lilla e caramello

Un altro gioco di contrasti che vede le ciglia tinte di lilla e le labbra di una tonalità golosa di caramello. Una proposta fresca e giocosa, da sperimentare!

Oro totale!

L'ombretto oro, metallico - sicuramente in texture cremosa - è il protagonista indiscusso del look. Stendetelo a tutta palpebra per un prezioso effetto 24 carati.

Drama queen

Per il vostro matrimonio sognate un beauty look intenso che lasci il segno? Ecco uno smokey ampio che abbina marrone, nero e terracotta. Una scelta ottimale per chi ha gli occhi castani o neri.

Dewy skin

Pelle "effetto rugiada" per questa proposta messa a punto con una base viso trasparente, che lascia intravedere il naturale rossore e la texture della pelle.

Trucco sposa 2021: il contouring

Il cotouring completa al meglio il trucco e "sostiene" il look. Il contouring dedicato alla sposa dovrebbe essere molto naturale - anche se la scelta è totalmente personale! - preferibilmente creato con prodotti in crema che si fondano con l'incarnato, dando vita a uno sculpt naturale.

Get a tan!

Se desiderate ottenere un incarnato più abbronzato e omogeneo in vista del giorno del vostro matrimonio - e ancora non potete concedervi qualche ora di safe-sun - optate per dei prodotti autoabbronzanti graduali da stendere sia sul viso che sul corpo. Partite con poco prodotto, almeno un mese prima dal grande giorno, e via via "costruite" la vostra abbronzatura su misura.

