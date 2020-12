Complice la mascherina, è un'altra stagione in cui il trucco occhi sarà in primo piano. Ecco le più belle tendenze per lo smokey eyes autunno/inverno 2020-21 e i make-up più belli scelti dalle star

Fumoso, come suggerisce la parola, ad alto impatto (ma non sempre), colorato oppure nude. Lo smokey eyes è una delle tecniche di trucco occhi che passa di stagione in stagione lasciando inalterato il suo allure. Adattandosi al mood e al periodo, ma sempre in grado di trovare la declinazione giusta nel make-up tenuto conto delle preferenze individuali. Tecnicamente la tendenze smokey eyes autunno/inverno 2020-21 sono un incontro di più anime. Dalle sfumature più strong al colore quasi impercettibile, hanno però un unico obiettivo, ovvero quello di mettere in risalto lo sguardo (che, complice la mascherina viso, diventa protagonista del make-up). Ecco una carrellata di look e di proposte per lo smokey eyes autunno/inverno 2020-21 ai quali potete lasciarvi ispirare (anche per una cena a casa con il vostro partner!)

Trucco smokey eyes marrone

Al classico nero e antracite si affiancano colorazioni nelle nuance della terra, delicate oppure più definite con un tocco metal o glitterato. Tutto dipende dall'effetto finale che si vuole ottenere. Il trucco smokey eyes marrone predomina sulle passerelle per incarnare eleganza e glamour anche quando la scelta cade sul trucco nude. Lo smokey eyes autunno/inverno 2020-21 nella tonalità del marrone si veste di audacia e sensualità, se accostato all'oro metal o al nero extra dark. Non un solo mood e non un solo carattere, quindi: la personalizzazione resta sempre l'obiettivo finale.

Trucco smokey eyes leggero

Per chi non ama osare, le sfumature sulle palpebre diventano impercettibili. Un esempio? Il trucco scelto da Alberta Ferretti per la sfilata A/I 2020-21: un look che potremmo definire la versione migliore di noi stesse con qualche tocco di luce e ombre per creare dei leggeri volumi. Quanto basta per scostarsi dal più classico makeup no makeup.

Trucco smokey eyes occhi marroni

Se siete indecise sul colore giusto per le vostre palpebre e sul finish, un ottimo punto di partenza resta sempre il colore degli occhi. Se le vostre iridi sono marroni, per esempio, potete puntare su tutte le sfumature del blu o sui colori caldi della terra, infine sul verde. Se il full color non vi convince e volete andare sul sicuro, puntate sul classico black versione opaca come ha fatto Chanel all'ultima sfilata. (Credit ph: 2021 Spring Summer CHANEL Ready-To-Wear Show Backstage - Makeup CHANEL – Lucia Pica © CHANEL 2020 Photos Benoît Peverelli).

Trucco occhi verdi: l'ombretto multicolor per lo smokey eyes autunno/inverno 2020-21

Non una sola tonalità ma un mix di nuance, con una predominanza di rosa e viola: questo tipo di smokey eyes autunno/inverno 2020-21 di certo non passa inosservato. Per chi ama esaltare le iridi, il trucco occhi di stagione è un multicolor costruito ad arte, magari abbinato a una riga di eyeliner.

Smokey eyes autunno/inverno 2020-21: i make-up da provare

Pronte a sperimentare un nuovo trucco occhi per l'autunno/inverno? Ecco alcune proposte viste nei backstage delle sfilate autunno-inverno 2020-21 che abbiamo selezionato per voi!

Il nuovo smokey eyes: tutte le foto dei look più belli Trucco occhi nelle sfumature del viola. Backstage di Drome. Hair look by Sebastian Professional. Credit ph: Sebastian Professional

Make-up metal nei toni dell'oro e del bronzo. Backstage di Tom Ford. Credit ph: Tom Ford

Sfumature verde intenso. Backstage di Genny. Hair look by Sebastian Professional. Credit ph: Sebastian Professional

Occhi bistrati di nero. Backstage di Budapest Select. Hair look by Sebastian Professional. Credit ph: Sebastian Professional

Un trucco impercettibile. Backstage N°21. Make-up by Kiko Milano. Hair look by Toni&Guy. Credit ph: Kiko Milano

Pennellate oro e bronzo sugli occhi della modella. Backstage Elisabetta Franchi. Make-up by Simone Belli by L'Oréal Paris. Credit ph: L'Oréal Paris

Una cascata di glitter. Backstage di Vivetta. Make-up by Giulio Panciera di MKS Milano per Korff. Credit ph: Kimberley Ross

Eyeliner oversized. Backstage di Marco De Vincenzo. Make-up by Dominic Skinner per MAC Cosmetics. Hair look by Tigi. Credit ph: Cristina Troisi

Trucco nei colori della terra. Backstage di Elisabetta Franchi. Make-up by Simone Belli by L'Oréal Paris. Hair look by ghd. Credit ph: ghd

Smokey eyes verde shimmer. Backstage di Philosophy di Lorenzo Serafini. Make up by Tom Pecheux per MAC Cosmetics. Credit ph: Daniela Losini

Nero, ma sfumato. Backstage di Cristiano Burani. Credit ph: Dermalogica

Un trucco occhi ladylike. Backstage di Naeem Khan. Hair look by Aveda. Credit ph: Aveda

Make-up anni Settanta. Backstage di Antonio Croce. Credit ph: Dermalogica

Smokey eyes intenso. Backstage di Phillip Plein. Hair look by Toni&Guy. Credit ph: Toni&Guy

Maquillage soft. Backstage di Alberta Ferretti. Make up by Lucia Pieroni. Hair look by Duffy. Credit ph: Daniela Losini

Focus on eyes. Backstage di Elisabetta Franchi. Make up by Simone Belli per L'Oréal Paris. Credit ph: Daniela Losini

Backstage di Philosophy di Lorenzo Serafini . Make up by Tom Pecheux per MAC Cosmetics. Credit ph: Daniela Losini

Lasciati ispirare dalle star: ecco gli smokey-eyes più belli visti sul red carpet!

Smokey eyes delle star Kim Kardashian indossa uno smokey eyes nei toni del grigio reso intenso dalla sua forma particolare.

Nero e rosa è il binomio scelto da Cheryl Cole per il trucco occhi. Make up by L'Oréal Paris



Jessica Chastain sceglie uno smokey in una nuance antracite ma dal finish luminoso che colora l'intera palpebra mobile.

Un make-up sofisticato per Kendall Jenner che punta sullo sguardo con un mix di polveri scure: nere lungo il contorno, marrone scuro sfumato lungo il resto della palpebra.

Uno smokey eyes nero e azzurro sfumati e mixati: è il make-up occhi per Kristen Dunst firmato Dior.

Cat eyes per Kristina Bazan: il trucco occhi è allungato e il nero è molto intenso per dare profondità allo sguardo.

Un make-up occhi davvero brillante quello di Sonam Kapoor che preferisce un mix di tonalità oro e bronzo.

Credit ph: Mondadoriphoto, Chanel, Tom Ford, GettyImages