Le idee più belle da copiare per il trucco San Valentino 2021: un mix di proposte make up e tutorial tutti da scoprire, tra proposte classiche, glam, romantiche ed eclettiche

Il meglio in fatto di trucco San Valentino 2021: make up e tutorial romantici, classici, creativi o coloratissimi? A voi la scelta!

Che passiate la festa degli innamorati in compagnia della persona amata, su Zoom, con i famosi "congiunti" o da soli, non c'è niente di meglio che regalarsi un momento di relax giocando con il trucco.

Trucco San Valentino 2021

Abbiamo selezionato per voi un mix di trucchi e tutorial per S.Valentino scovati su Instagram, che oggi, insieme a TikTok e YouTube, è senza dubbio una delle più grandi fonti di ispirazione del mondo beauty.

Trovate dunque la giusta ispirazione per la festa degli innamorati continuando a leggere questo articolo.

Total look

Il rosso è il colore della passione, eccolo protagonista del trucco San Valentino 2021 con smokey rosso con accenti di rosa nell'angolo interno e labbra balmy in tono.

Trucco San Valentino 2021 Colorful

Rosa e verde per un'accoppiata extra glam. A completare il trucco occhi d'impatto un gloss rosato sulle labbra: wow!

Classy

La classica accoppiata rossetto rosso fuoco + occhi glowy è un must, sia per il trucco San Valentino 2021 che per ogni altra occasione. Se scegliete di replicare questo look optate per un lipstick opaco e sopracciglia ben definite, in stile soap brows.

Hot Hot Hot

I toni caldi della terra intensificano lo sguardo in un perfetto mix tra rame, ocra e terracotta. Le labbra si colorano invece di una bella shade di rosso cupo, in finitura glossata. Per un effetto on point non dimenticate di contornare le labbra con una matita in tono.

Color block

Viola + rosso = vero amore. Il trucco per la festa degli innamorati gioca con i contrasti e le finiture. Il trucco occhi è satinato, in un total look viola glicine, mentre le labbra sono ultra glossate, in rosso fuoco. L'effetto è in stile anni '80, super cool.

Burning desire

Un trucco occhi grafico nei toni del rosso e del borgogna, con accenti di glitter crunchy, dall'effetto tridimensionale. Le linee di eyeliner incorniciano lo sguardo ricordando delle fiamme, così come le ciglia inferiori, colorate di rosso.

Lashy-lashy

Sguardo da cerbiatto con le ciglia finte. Sceglietele lunghe e ben piegate per conferire al vostro beauty look per il 14 febbraio un tocco extra languido. In questo modo anche il trucco più semplice renderà al massimo!

Pastel galm

Viola e verde lime sono una delle accoppiate perfette in fatto di make up. Questa proposta ricca di brio dona al trucco un'aria giocosa e fa immediatamente pensare alla primavera alle porte, con il relativo risveglio dei sensi!

Chic mauve

Il malva ci piace perché è tenue ma non scontato. Per questo sceglierlo per un romantico ed elegante trucco per San Valentino è il top. Mixatelo a tocchi di bronzo e finiture extra luminose per dare vita a un make up unico.

True romance

Trucco occhi luminoso e romantico con tocchi di champagne e rosa, con angolo esterno scurito ad arte per allungare lo sguardo. Il trucco labbra prevede un lipgloss nei toni del rosa. Immancabili le - già citate - ciglia finte: l'arma segreta per il trucco San Valentino 2021!

Foto di alleksana & Gabb Tapic da Pexels