Il trucco pastello porta una ventata di freschezza e colore nel beauty look del nuovo decennio. Ecco i look più belli da copiare

Il trucco pastello 2020 è senza dubbio l'idea di make up più fresca, colorata e giocosa del momento.

Visto su alcune delle passerelle più cool delle settimane della moda, tra le quali quelle di Balmain, Christian Siriano, Peter Pilotto e Iceberg - solo per citarne alcune - il make up colorato in shade pastello invita a sperimentare con il look prendendoci meno sul serio.

Se è vero che il nude look continua a trionfare, il trucco pastello ci consente di reinventarci con "pennellate di colore" inedite.

Siete pronte a uscire dalla vostra comfort zone? Ecco il meglio in fatto di trucco pastello 2020.

Multicolor

Non solo rosa, ma anche viola e arancione per questo trucco effetto acquerello originale e glam.

Focus on lips

Il viso è al naturale, perfezionato e levigato. Spicca il trucco labbra con rossetto rosa candy, bilanciato da sopracciglia "forti" e ben curate.

Piece of art

Come in un dipinto antico, questo trucco pastello è poco definito, sfocato, per un effetto morbido e romantico. Gli occhi sono incorniciati da lilla e argento, mentre sulle labbra spicca un arancione opaco.

Green & yellow

Verde e giallo in un trucco smokey eyes intenso e pop che arriva fino alle sopracciglia catturando completamente la scena.

Multicolor

Un'altra proposta multicolore che abbina terracotta a rosa e bianco. Un abbinamento audace che risulta luminoso e chic.

Pop look

Vere e proprie pennellate di colore, vivide e cool, vestono lo sguardo. Il resto del make up è semplice ed extra luminoso.

Total pink

Il rosa, il più classico tra i colori pastello, tinge sia labbra che occhi per un look tono su tono da copiare.

Green mood

Tornano le "pennellate di colore" nel trucco occhi, qui proposte in color verde menta. Anche in questo caso il resto del make up è subtle, dall'effetto nudo.

Glossy pink

Trucco occhi rosa pastello in variante glossata. Un'idea fresca e luminosa per cominciare a pensare alla primavera estate in grande stile.

Light blue

Un altro trucco "irregolare" in azzurro pastello. Assolutamente glam, per un effetto vintage assicurato.

