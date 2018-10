Volete scoprire come realizzare un trucco naturale dall'effetto nude in maniera semplice e veloce? Vi spieghiamo come fare in 7 step



Potrà sembrarvi strano, ma in realtà realizzare un trucco naturale dall'effetto "no make up" è molto difficile e richiede non poca pratica.

Servono tanta conoscenza dei prodotti e una mano "misurata", oltre a una pazienza infinita nel sfumare per riuscire a ottenere un risultato da "c'è ma non si vede".

Volete scoprire come realizzare un trucco nude? Ve lo spieghiamo in 7 mosse.

1. La crema colorata: Giorgio Armani Beauty Crema Nuda



Lasciate perdere il classico fondotinta e optate per una crema colorata e concedetevi una coccola luxury che perfezioni la vostra pelle mentre se ne prende cura. La Crema Nuda ha una texture sensoriale e principi attivi d'eccellenza, per un incarnato luminoso e dall'aspetto sano.



2. Il correttore: NARS Radiant Creamy Concealer



Se avete bisogno di più coprenza, applicate un correttore solo dove necessario e sfumate bene il prodotto per non lasciare stacchi. Per le occhiaie scegliete una texture fluida e confortevole, ad azione idratante e illuminante per non segnare il contorno occhi.



3. La cipria: Hourglass Cosmetics Ambient Lighting Powder



Per fissare la base non può mancare la cipira, a patto che sia luminosa e con effetto soft focus, per minimizzare le imperfezioni e le piccole linee d'espressione. Il risultato? Un velo di luce diffusa sul volto.



Gli occhi hanno bisogno di definizione ma in maniera quasi impercettibile. La soluzione migliore è un ombretto in stick da sfumare lungo l'attaccatura delle ciglia e poi sulla palpebra mobile, con un risultato molto sheer. Scegliete tonalità come il taupe chiaro, il nocciola, il rosa quarzo o il beige luminoso.



5. Il piegaciglia: Kevyn Aucoin The Eye Lash Curler



Ebbene sì, per un vero "no make up make up" vi consigliamo di bypassare il mascara in favore di un piegaciglia. Spesso è sottovalutato, ma apre incredibilmente lo sguardo e rende le ciglia più lunghe e incurvate. Tanto che non vi sembrerà di aver bisogno del mascara.



6. Il gel per sopracciglia: Deborah Milano Tinted Eyebrow Mascara



Le sopracciglia sono un elemento fondamentale nel nostro beauty look. Non trascuratele mai, anche nel caso dei trucchi più minimal e "invisibili". Vi basterà pettinarle con un mascara colorato apposito, per un risultato ben definito in tutta naturalezza.



7. Il balsamo labbra colorato: Caudalie French Kiss



In un trucco nude le labbra devono risultare sempre morbide, idratate e in un colore soft, meglio se identico al colore naturale delle vostre labbra. Optate quindi per un balsamo labbra nutriente leggermente colorato, da riapplicare più volte durante la giornata.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa