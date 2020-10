Con la mascherina, il trucco occhi è diventato il nostro bigliettino da visita. Ecco tutti i consigli per un make-up autunnale al top

Anche se parte del viso è coperto dalla mascherina, il trucco continua a svolgere un ruolo importante, soprattutto se puntiamo sullo sguardo. Siete in cerca di consigli per realizzare un trucco occhi con mascherina al top? Continuate a leggere questo articolo!

Cominciare dalla base

Anche se coperta dalla mascherina, la pelle necessita di cure particolari, a partire da una buona idratazione. Meglio, però scegliere prodotti leggeri ed evitare un coverage eccessivo. «Dopo lo skincare, optate per un fondotinta con principi attivi idratanti e a lunga tenuta», consiglia la make-up artist Melly Sorace. Promosse le formulazioni no-transfer e waterproof che fanno da barriera alla sudorazione ma, allo stesso tempo, non appesantiscono la pelle. L'obiettivo? Garantire uniformità all'incarnato, anche se in parte coperto.

Trucco occhi mascherina: le sopracciglia

Il focus del trucco occhi con mascherina sono sempre le sopracciglia. Si parte, come sempre, dalla scelta della forma giusta per il proprio viso. «Le sopracciglia - continua Sorace - devono aiutarci a esprimere il nostro carattere. Vanno sempre ben definite e tenute in ordine con mascara e/o gel oppure con l'hennè per mantenere un effetto trucco sopracciglia sfumato che dura fino a tre settimane». Potete, inoltre, puntare sull'effetto ciglia a ventaglio valorizzate da un'abbondante passata di mascara ad hoc. Le ciglia finte a ventaglio sono ideali per qualsiasi trucco occhi con mascherina e per chi non ha voglia di colorare le palpebre pur desiderando un effetto wow.

L'eyeliner, l'alleato perfetto

L'eyeliner è un ottimo alleato per un trucco occhi con mascherina: l'importante, come per il fondotinta e tutti gli altri prodotti utilizzati, è che sia waterproof e quindi, a prova di sbavature. Chi ama un make-up occhi semplice, può puntare su una linea sottile che segue la naturale curvatura dell'occhio. Per chi ama il cat-eye, invece, si può allungare la linea esterna e creare un triangolo da riempire.

Un trucco veloce per gli occhi chiari

«Con la mascherina consiglio di puntare molto sul colore - afferma la make-up artist -. Ognuna saprà trovare le tonalità ideali per i propri occhi». Chi ha gli occhi verdi, potrà scegliere il viola, per esempio, mentre a chi ha gli occhi azzurri consigliamo tutte le tonalità dell'arancione e del rosso o, perché no, anche tutte le sfumature del blu e dell'azzurro. Potete mescolare le diverse polveri, scegliendo quelle più scure per la parte esterna dell'occhio, oppure optare per un make-up monocromatico. Infine, potete realizzare un coloratissimo make-up occhi, abbinandolo alla vostra mascherina!

Trucco occhi mascherina: i colori per gli occhi castani

Il trucco occhi da mascherina deve saper valorizzare l’iride. «Per farlo, potete usare colori forti e accesi e anche ombretti glitterati». La scelta della nuance è fondamentale. Per un trucco occhi marroni, per esempio, affidatevi a tonalità come il bronzo o il marrone oppure un ottanio o un verde sottobosco.

Trucco occhi mascherina: i colori dell'autunno 2020

Per questa stagione l'esperta consiglia ombretti glitterati dai colori decisi, come per esempio il marrone, il rosso mattone e il bordeaux sia su occhi sia su labbra. E «se volete dare un tocco in più, applicate un mascara colorato in contrasto o dello stesso colore dell'ombretto. Valutate anche un touch glitterato che aiuta a coprire le microrughette perché riflette la luce».

Credit ph: Pexels.com