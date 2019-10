Desiderate un trucco occhi perfetto, definto e senza sbavature? Ecco tutti i migliori eyeliner in commercio selezionati per voi da Grazia.it

L'eyeliner è uno dei prodotti must have in ogni collezione beauty: in poche mosse definisce lo sguardo e dona carattere ad ogni makeup look. Nonostante sia un prodotto davvero irrinunciabile, non sempre risulta facile da utilizzare: sbavature, tratti inconsistenti e formule che non si asciugano rapidamente possono rendere l'applicazione di questo prodotto un vero e proprio incubo.

La scalata verso il tratto di eyeliner perfetto parte dalla scelta del prodotto giusto. Abbiamo selezionato per voi i 10 eyeliner migliori di sempre per un trucco occhi impeccabile. Continuate a leggere e scegliete quello che fa per voi







Questo eyeliner liquido in penna unisce un colore intenso e brillante a una consistenza in gel resistente all'acqua che si asciuga rapidamente e non si muove tutto il giorno. La forma triangolare del packaging lo rende facile da maneggiare.



L'applicatore a pennarello e la texture "simil gel" permettono una stesura intensa, precisa e definita. La sua formula long lasting è facile da rimuovere a fine giornata.







Questo eyeliner super fluido disegna linee di un nero intenso con assoluta precisione. Il sistema a cartuccia garantisce un flusso di inchiostro continuo per un’applicazione senza imperfezioni o interruzioni.



Questo eye liner liquido a doppia punta assicura la massima precisione e rende facile ottenere un tratto fluido e sicuro. La punta calligrafica da un lato e il pennellino dall’altro permettono di realizzare un’ampia gamma di linee.

Questo eyeliner liquido waterproof è arricchito con pigmenti ultra-neri per garantire un risultato definito, scuro e d'impatto. L'applicatore di precisione a penna flessibile offre il massimo del controllo e scorre delicatamente lungo l'attaccatura delle ciglia. La formula è Vegan.

L'applicatore di questo eyeliner consente di creare linee sottili in modo facile e veloce. La punta spessa del pennello è adatta a tracciare linee di diversi spessori secondo le esigenze del beauty look. La formula è Cruelty free e Waterproof.



Questo eyeliner è un vero e proprio lusso beauty: la sua formula iper nera scorre senza sforzo sulle palpebre per creare linee definite, eleganti e sature. Per un makeup che dura fino a 24 ore.



Questo eyeliner ha una punta sottilissima che garantisce un tratto preciso, intenso e long lasting. L'applicatore a pennarello ad alta definizione permette di depositare la quantità di prodotto esatta per disegnare la linea perfetta.



Questo prodotto iconico consente di disegnare linee perfette, come quelle di un tattoo. La sua punta ultra sottile insieme alla formula waterproof e lunga tenuta assicura look impeccabili da mattina a sera.



La punta micro di questo eyeliner permette di creare linee sottilissime e iper precise. La formula ultra nera e waterproof fa durare il trucco tutto il giorno senza sbavature.

Credits Ph: Simona Rottondi



Credits Ph: Mondadori Photo