Quella giusta valorizza il nostro viso: ecco come trovare la forma di sopracciglia giusta per voi.

Le sopracciglia definiscono il nostro sguardo. Per questo motivo è importante che la loro forma sia corretta. L'obiettivo? Creare armonia con il resto del viso. Scoprite come trocare la forma delle sopracciglia con i nostri consigli!

Come capire la giusta forma delle sopracciglia

Immaginate, per esempio, un sopracciglio molto importante su un occhio piccolo oppure una forma troppo arcuata o, al contrario, troppo dritta su un viso tondo. La sensazione è una volto poco armonioso che accentua tutti gli eventuali piccoli difetti. In generale, il consiglio degli esperti del trucco è di evitare una forma di sopracciglia troppo sottile o troppo folta, nonostante la tendenza, da ormai un po' di anni, punto al finish wild che tanto piace a modelle e designer. Nulla è vietato: basta fare una mappatura delle sopracciglia. Individuare, cioè la giusta distanza, il punto in cui deve iniziare e terminare il sopracciglio, infine capire la forma e il punto di altezza. Continuate a leggerci per scoprire come trovare la giusta forma di sopracciglia!

Sopracciglia: la mappatura

Il primo step è la mappatura, fondamentale per avere uno schema da seguire sia per quanto riguarda l'epilazione, sia per quanto riguarda il trucco delle sopracciglia. Ecco come fare. Per individuare il punto in cui deve iniziare il sopracciglio, prendete una matita e allineatela con la fossetta interna del naso, alzandola fino a incrociare il sopracciglio. Fissate il punto. Poi, per capire la giusta forma dell'arcata, posizionate la matita all'angolo esterno del naso e inclinatela fino a raggiungere il centro della pupilla. Per trovare, infine, l'angolo esterno in cui deve terminare il sopracciglio, mantenete la base della matita all'angolo esterno del naso e regolate il pettinino fino a quando non incrocia l'angolo più esterno dell'occhio. Una volta fatta la mappatura potete procedere con il passaggio successivo.

Forma delle sopracciglia in base al viso: come scegliere quella giusta

Prima di depilare le sopracciglia, studiate ancora più nel dettaglio la linea in base al viso: ogni forma di volto ha le sue sopracciglia. Facciamo qualche esempio. Se avete il viso ovale, potete puntare su arcate piene e intense: è la forma più facile da realizzare. Con il viso tondo, invece, è bene puntare su un brow make-up più arcuato e strutturato. Rispetto all'ovale, il sorpacciglio ha una forma più alta al centro. Il viso squadrato va "addolcito": disegnate arcate più arrotondate. Chi ha il volto a forma di cuore, invece (più appuntito nella parte inferiore e più largo in quella superiore), necessita di una arco morbido e arrotondato (ma non troppo). Infine, per chi ha un viso allungato, la forma delle sopracciglia migliore è leggermente più corta e mai troppo accentuata: un trucchetto per dare pienezza al volto nella parte superiore.

Come usare forbicina e pinzette

Possiamo ora passare alla parte dell' epilazione. Gli alleati di questo passaggio sono forbicina e pinzette. Premessa fondamentale: le forbicine non sono essenziali. Si usano solo per spuntare le lunghezze. Pettinate prima le sopracciglia verso l’alto e poi spuntate dall’esterno verso l’interno. Per quanto riguarda la pinzetta, tirate il pelo nella direzione di crescita. Partite dall'esterno verso l'interno sia nella parte inferiore sia in quella superiore. Eliminate solo il minimo indispensabile. Potete sempre ritoccare in un secondo momento.

Come truccare le sopracciglia

Ed eccoci arrivati allo step finale. Dopo aver definito la forma delle sopracciglia, potete usare una matita o un gel del colore delle vostre sopracciglia per coprire le parti con piccoli buchi. Sfumate, poi, con il pettinino per rendere il finish più naturale. Fissate poi il tutto con un gel per sopracciglia.

Credit ph: Pexels.com