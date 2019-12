Pronte a brillare durante le feste natalizie? Il trucco punta sulle classiche nuance con tocchi di bianco, strass e polveri scintillanti, righe di eyeliner marcate e sopracciglia accentuate

Sfavillante, audace, azzardato: il make up delle feste gioca sui classici colori, oro, argento, rosso, ma punta anche sul bianco ed è ricco di strass, applicati in abbondanza o anche solo accennati. L’eyeliner è must have con le sue righe bold stese a metà palpebra mobile e anche le sopracciglia sono in primo piano, spesse e all’insù.

Vedo rosso



Tonalità natalizia per eccellenza, le labbra rosse fanno già da sole il look. Bordeaux, cardinale, corallo, fuoco, tutte le tonalità sono ammesse. L’effetto opaco è quello più visto in passerella, da Paco Rabanne a Emporio Armani sono perfettamente disegnate con nuance piene, per un look molto vintage. Un risultato più particolare? L’effetto ombré e glossy visto da Alice ’n’ Olivia: la forma è perfettamente definita mentre il contorno è leggermente più scuro.

White and..



Bianco e argento, bianco e azzurro, bianco e nero: puro e intenso, il bianco è colore base di molti make up artist per l'inverno 2019. Il più cool? Quello dell’eyeliner usato per disegnare righe sottilissime abbinato ad altre tonalità, come da Giambattista Valli o da Katty Xiomara. Un’alternativa? Il mascara white da applicare sulle ciglia inferiori come suggerisce Vivetta. E per quelle superiori tonalità pop per una combo shock!

Tocchi d’argento



Un po’ Barbarella, il make-up argento è subito futuristico. In ordine di difficoltà: una passata sulle ciglia superiori ed inferiori di un mascara silver con tanto di strass come visto da Byblos; geometrica invece l’applicazione dell’ombretto da Anais Jourden che ricopre palpebra mobile e fissa; infine per le più abili, da Seven Crash l’argento è definito dall’eye-liner nero applicato a zig-zag da metà palpebra.

Golden Baroque



Se amate invece più le tonalità calde, l’oro fa per voi. Bastano pochi tocchi, come da Cividini, sottilissimi applicazioni al centro delle palpebre, o da Dries Van Noten che sceglie di applicare delle polveri di strass sulle ciglia. Da Liu Chao la linea di eye-liner si conclude con una virgola spigolosa che va oltre le sopracciglia. Risultato barocco? Da Halpern sopra a ombretti pavone, mattone e verde sono state applicate delle sottilissime foglie dorate.

Black ’n’ Roll



Sopra e sotto: da Hellessy e Lutz Huelle la riga di eye-liner, spessa mi raccomando, si disegna lungo la palpebra superiore e sulla rima inferiore, a incorniciare il proprio sguardo. Spirito rock? Zadig ’n’ Voltaire la disegnano geometrica, bold e piena di spigoli. Più sinuosa ma esagerata da Elisabetta Franchi che aggiunge una doppia coda sinuosa, oltre a una terza linea morbida a metà palpebra fissa.

Puntare sull’arcata



Sopracciliare, s’intende. Perché ormai le sopracciglia sono diventate il punto focale del trucco femminile. Attorno un make up che le esalta completamente, dal nude con abbondante passata di mascara come da Brandon Maxwell al classico look da femme fatale eye-liner e labbra rosse visto da Son Jung Wan.