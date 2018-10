Il trucco occhi si fa infuocato per la stagione fredda. Via libera a eyeliner e ombretti rossi per look fuori dagli schemi

Non solo rossetto rosso, anche l'ombretto in questa nuance decisa si rivela uno statament nel make up di stagione.

Il trucco occhi rosso è infatti protagonista dei beauty look più belli visti in passerella per l'autunno inverno 2018 2019.

Dall'ombretto all'eyeliner, passando per kajal ed effetti a sorpresa, ecco come portare il make up rosso.

Soft smokey

Trucco occhi rosso sfumato corredato da eyeliner in tono, un make up decisamente cool.

Art-attack

Pigmento puro su palpebre e parte alta del viso, per un effetto artistico inedito e originale.

Contrast look

Kajal rosso ed eyeliner blu elettrico per un effeto contrasto da passerella perfettamente replicabile anche nella vita di tutti i giorni.

Cat eyes

Sguardo felino con trucco occhi grafico in rosso e nero bene allungato verso l'esterno.

Total look

Labbra, viso e fronte tinte di rosso per un trucco tono su tono originale.

Play look

Un trucco giocoso che incornicia gli occhi con il rosso.

On fire

Smokey eyes rosso infuocato che richiama l'effetto delle fiamme.

'80s mood

Beauty look con rossetto e ombretto abbinati per un effetto anni '80 da manuale.

Liner

L'eyeliner rosso, semplice e glam, perfetto per chi vuole provare questo colore sugli occhi senza esagerare.

Non solo occhi!

Il trucco occhi rosso la fa da padrone, ma anche le labbra rosse sono protagonista del look di stagione, meglio se perfettamente disegnate e in finitura laccata.

Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork: Elisa Costa