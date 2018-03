Divertente e sbarazzino, il rossetto fucsia è adatto a tutte basta scegliere la tonalità giusta a seconda della propria pelle

Irriverente, audace, non banale e ideale per le giornate di sole: il rossetto fucsia è un vero passe-partout. Alternativa al classicissimo rosso dona un aspetto fresco a chi lo indossa. Allegro e vivace, “tira su” il morale ed è intenso in tutte le sue versioni, dal mat al gloss.

Dona a tutte? Sì come conferma anche Lisa Bruni, National Artist Smashbox perché “Il fucsia è composto dal colore primario rosso e dal secondario viola. Giocando sulla prevalenza della nota più calda o più fredda, otteniamo la combinazione ideale per qualsiasi incarnato o colore di capelli”. Inoltre aggiunge “è un colore estremamente versatile, in grado di farci sentire all’occorrenza frivole o super glamour e tutte dovrebbero provarlo”.



Rossetto fucsia per incarnato chiaro e capelli chiari

Questi incarnati sono esaltati da fucsia freddi, cioè quelli con una prevalenza di blu, e chiari, quasi vicino al lilla. Non si tratta di tonalità comuni da indossare ma sono una scelta di campo fashion, evocativa degli anni ‘80, che solo questi incarnati possono permettersi.



Rossetto fucsia per incarnato chiaro e capelli scuri

Le more con la pelle chiara possono esaltare la luminosità del loro incarnato con dei fucsia intensi e saturi, con una prevalenza di nota rossa; questo tono più caldo si armonizza con i capelli creando un bellissimo contrasto.

Rossetto fucsia per incarnato olivastro

Questi incarnati devono scegliere con un po’ di attenzione il fucsia perché rischiano di enfatizzare il loro sottotono giallo/verde. Il fucsia infatti contiene viola, complementare del giallo, e rosso, complementare del verde: due colori complementari accostati tendono ad esaltarsi troppo. Il consiglio è dunque quello di scegliere un fucsia più violaceo in caso di sottotono verde e più caldo in caso di sottotono giallo.

Rossetto fucsia per incarnato mediterraneo

I caldi incarnati mediterranei sono in armonia con i fucsia ricchi di rosso, purché non troppo saturi per non creare contrasto poco elegante con la pelle. Quindi via libera a texture più trasparenti o nuance più soft.



Rossetto fucsia per incarnato scuro

Gli incarnati molto scuri possono ottenere un tocco estremamente rock utilizzando dei fucsia flash, saturi e cremosi ma non freddi. Il sottotono della pelle scura solitamente contiene una nota di rosso, che è esaltata e armonizzata con un fucsia più caldo.

Rossetto fucsia per incarnato orientale



Sui caldi incarnati orientale il fucsia è una scelta molto glamour, ma occorre far attenzione al sottotono giallo. Come già detto per gli incarnati olivastri, anche in questo caso bisognerebbe evitare i fucsia tendenti al violaceo e optare per quelli più caldi o che virano al rosa.