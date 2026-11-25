E se per questo Natale ci concedessimo il lusso di sognare senza limiti? Tra profumi da collezione, make-up couture e accessori meravigliosamente chic, ecco 15 regali beauty tanto esagerati quanto desiderabili.

Se c'è una cosa che amiamo del mondo beauty è la sua capacità di farci innamorare perdutamente di oggetti di cui, fino a cinque minuti prima, ignoravamo l'esistenza. E poco importa se per acquistarli dovremmo rinunciare alle prossime tre vacanze: volete mettere la gioia di sapere che qualcuno, da qualche parte nel mondo, ha pensato di creare dei gioielli in oro e diamanti da applicare sulle unghie?

In vista del Natale ci siamo divertite a esplorare il lato più opulento, eccentrico e affascinante della bellezza, concedendoci il lusso di scegliere esclusivamente con gli occhi e con il cuore. Il risultato? Una selezione di 15 regali beauty di lusso tra grandi maison, raffinatissime creazioni artigianali e autentiche follie che meritano di essere scoperte, indipendentemente dalle nostre intenzioni di acquisto. Perché anche desiderare cose bellissime è un piacere.

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15 regali di lusso per lasciare a bocca aperta le persone che amiamo

La nostra selezione è dedicata a chi, come noi, nutre un amore sconfinato per il bello e a chi ha la fortuna (e, in questo particolare frangente, la sfortuna) di amare una persona così. Fatela circolare tra le amiche, condividetela con i vostri grandi amori, innamoratevi insieme a noi di queste 15 delizie beauty. Che poi ci sia davvero qualcuno disposto a regalarci una manicure da 25.000 euro è tutta un'altra storia, ma non poniamo limiti al più nobile dei sentimenti.

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1. Dior Rouge Premier Rossetto Haute Couture ricaricabile - 550 euro*

Un rossetto prezioso dentro e fuori: Rouge Premier racchiude una formula infusa con oro a 24 carati ed estratto di ibisco rosso in un astuccio in ceramica e metallo bagnato in oro a 18 carati, realizzato in collaborazione con la storica manifattura di porcellana Bernardaud. Con l'iconico motivo Toile de Jouy, porta tutta la ricercatezza dell'alta moda Dior sulle nostre labbra. Un regalo da scartare con la stessa emozione riservata a un pezzo d'alta moda a lungo desiderato.

2. Guerlain Imagine Guerlain by Kévin Germanier Millésime 2026 - 890 euro

Un profumo da indossare sulla pelle e, questa volta, anche al polso. Per il Natale 2026 lo stilista svizzero Kévin Germanier veste l'iconico Flacone Api di nero laccato, adornandolo con uno spettacolare bracciale multicolore. Proposta in soli 2.551 esemplari unici e numerati, questa creazione da collezione custodisce 125 ml di un'eau de parfum dalle note floreali, ravvivate dall'arancia e scaldate da un fondo legnoso. Il regalo perfetto per chi, tra un profumo e un gioiello, non ha alcuna intenzione di scegliere.

3. Saint Laurent Clip per capelli con logo Cassandre in metallo martellato - 450 euro

Non una semplice pinza per capelli, ma un gioiello a tutti gli effetti. La silhouette a mezzaluna, la finitura in metallo dorato martellato e l'iconico monogramma Cassandre fanno di questo accessorio uno dei regali più chic da donare (o ricevere) questo Natale. Da indossare anche con il più essenziale dei look, per un effetto passerella da sogno.

4. Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Beauty full Rouge Set Collezione - 1.900 euro

Conoscete qualcuno che ha una vera ossessione per Baccarat Rouge 540? Ecco il regalo definitivo. In uno scenografico scrigno rosso in edizione limitata, Francis Kurkdjian riunisce undici creazioni e accessori dedicati alla sua fragranza cult. Dall'eau de parfum all'extrait, passando per gli oli preziosi, il profumo per capelli e la crema corpo, fino al vaporizzatore da viaggio Globe Trotter dorato. Un invito a vivere la propria - ricercatissima - ossessione olfattiva senza alcuna moderazione.

5. FOREO UFO Advanced LED Lighthouse Panel - 299 euro

Il lusso di concedersi un trattamento di bellezza mentre si legge un libro o si guarda la propria serie preferita. Ispirato al funzionamento dei fari marittimi, questo dispositivo di ultima generazione sfrutta cinque lunghezze d'onda per irradiare la pelle fino a due metri di distanza, agendo su rughe, imperfezioni e luminosità. In più, simula la luce dell'alba e del tramonto per accompagnarci dolcemente dal risveglio al riposo. Per chi sogna una beauty spa privata, senza nemmeno doversi alzare dal divano.

6. Charlotte Tilbury Pillow Talk Dreams Come True - 400 euro

La vie en rose, secondo Charlotte Tilbury. Il sogno di ogni make-up lover prende forma in un beauty case rosa a tre livelli con specchio, ispirato ai backstage hollywoodiani. Al suo interno, 16 prodotti full size dell'iconica linea Pillow Talk, tra rossetti, illuminanti, blush e ombretti, incluso un esclusivo blush in stick. Da regalare all'amica con cui condividiamo la passione per il trucco, a patto che ci lasci giocare con lei.

7. Louis Vuitton Beauty case Nice Mini - 1.310 euro

Un piccolo baule delle meraviglie in cui custodire i nostri tesori beauty, anche in viaggio. Per le feste, l'iconico motivo Monogram si veste di un incantevole effetto neve, come se una delicata nevicata avesse imbiancato le iniziali della Maison. Il prossimo weekend a Parigi? Sarebbe il complemento ideale al regalo.

8. Lalique Rêverie Flacon Collection Cristal Édition Limitée 2026 - 1.600 euro

Regalare una nuvola di profumo non è mai stato così chic. Realizzato dai maestri vetrai di Lalique in soli 500 esemplari firmati e numerati, questo straordinario flacone in cristallo custodisce Lalique de Lalique Extrait de Parfum, un bouquet fiorito dalle sensuali sfumature legnose e vanigliate. Un piccolo capolavoro da custodire gelosamente anche dopo aver vaporizzato l'ultima goccia di profumo.

9. Fornasetti Cornice con specchio bombato Gioielli - 2.000 euro

Bellezza e gioielli: cosa chiedere di più? Con la sua cornice decorata a mano e i giochi di riflessi dello specchio bombato, questa creazione Fornasetti è il regalo perfetto per impreziosire il nostro vanity. Un oggetto d'arte dal fascino surreale che rende ancora più speciale il tempo che dedichiamo a noi stesse.

10. Prada Elastici per capelli in Re-Nylon - 580 euro

Avete presente l'elastico per capelli che tutte noi portiamo al polso? Ecco la sua versione più sfacciatamente chic. Prada firma un duo di scrunchie nei toni del nero e del cammeo, impreziositi dall'iconico logo triangolare e custoditi in una pouch coordinata. Mai più senza, nemmeno per il più casual dei messy bun.

11. Chanel Les Exclusifs de Chanel Coffret Discovery - 675 euro

Perché accontentarsi di una sola firma olfattiva quando se ne possono avere cinque, tutte firmate Chanel? Lo scrigno in edizione limitata, decorato con un paesaggio di montagne innevate, custodisce cinque gioielli dell'alta profumeria della Maison in formato da 35 ml: 1957, Comète, Sycomore, Coromandel e Gardénia. Un guardaroba olfattivo d'eccezione, da scegliere ogni mattina con la stessa cura con cui si sceglie un abito couture.

12. Dyson CameraJet Spazzolino Sonico Intelligente - 479 euro

Chi avrebbe mai pensato di desiderare uno spazzolino da denti per Natale? Dyson riesce anche in questa impresa con un concentrato di tecnologia che combina spazzolino sonico, microcamera e intelligenza artificiale per individuare gli spazi interdentali e pulirli con getti mirati di collutorio. Il nuovo feticcio beauty tech per chi ha già tutto, Airwrap compreso.

13. Amouage Exceptional Extraits Overture 41 e Decision 42 - 510 euro ciascuno

Per chi ha fatto della profumeria di nicchia una passione senza limiti, Amouage si spinge oltre con due nuove creazioni della collezione Exceptional Extraits. Overture 41, firmato da Annick Menardo, seduce con un accordo di Calvados di mela, zafferano, rosa e cuoio, mentre Decision 42, opera di Quentin Bisch, intreccia ginepro, incenso, mirra e legni dalle sfumature fumé. Con una concentrazione di puro profumo rispettivamente del 41% e del 42%, sono due regali da veri intenditori. Splendidi anche da regalarsi in coppia. Da Olfattorio Bar à Parfums.

14. Augustinus Bader The Supreme Collection - 1.715 euro

Per l'amica che non rinuncerebbe alla skincare nemmeno su un'isola deserta (o per noi, ça va sans dire). Il cofanetto più esclusivo di Augustinus Bader riunisce undici trattamenti in formato full size, dall'iconica The Rich Cream ai sieri di ultima generazione, passando per le formule dedicate a corpo e capelli. Il sogno proibito di ogni skincare addicted, racchiuso in un'unica scatola blu.

Pensavate di aver visto tutto in fatto di nail art? La storica maison di alta gioielleria parigina Mellerio porta il trend delle bedazzled nails a un livello decisamente superiore, riportando in vita un progetto brevettato nel 1951 e commercializzato per la prima volta nel 2026. Questi autentici gioielli per unghie in oro 18 carati, tempestati di diamanti bianchi, diamanti neri o pietre preziose multicolore, si applicano con gli stessi adesivi delle comuni unghie press-on e sono riutilizzabili. La manicure più folle che possiate immaginare? Probabilmente sì.

Credits Ph.: Getty Images



* Il prezzo complessivo comprende l'astuccio ricaricabile Rouge Premier (490 euro) e la ricarica di rossetto (60 euro), acquistabili separatamente.

** Il prezzo si riferisce a una manicure completa di dieci gioielli, acquistabili anche singolarmente a partire da 1.800 euro ciascuno.

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