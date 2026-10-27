Dal curly bixie al micro bob con la frangia, passando per pixie sbarazzini, carré voluminosi e shag dalle scalature decise: ecco i tagli capelli corti autunno inverno 2026-27 da provare

C’è chi sceglie il corto per dare una svolta al proprio look e chi, invece, lo ama per la sua praticità. In entrambi i casi, le tendenze capelli dell’autunno 2026 offrono nuove possibilità, tra tagli scalati che assecondano il movimento naturale della chioma e geometrie compatte che incorniciano il viso. Il bob si reinventa, il pixie acquista morbidezza e il bixie, a metà strada tra le due lunghezze, si conferma uno dei protagonisti assoluti della stagione, soprattutto nella sua versione curly. Vediamo insieme alcune delle più belle proposte di tagli capelli corti autunno inverno 2026-27 firmate dai Saloni più importanti.

Curly bixie, il corto che valorizza i ricci

Tra le proposte di Compagnia della Bellezza, Salvo Filetti punta sul curly bixie, un taglio pensato per chi ama i ricci e desidera valorizzarne l'elasticità senza imbrigliarli. «Autentico e contemporaneo, è un curly bixie dedicato a chi ama i ricci ribelli», racconta l’hair designer. La struttura si affida a scalature graduate, una nuca morbida e una frangia-ciuffo che rompe la simmetria, dando movimento all’insieme. Anche la versione liscia rivela un’anima diversa, più sofisticata e minimal-chic. I volumi laterali aiutano a riequilibrare i visi allungati, recuperando orizzontalità. A completare il look è LuceShine terracotta, una tonalità che percorre le lunghezze e i contorni del volto con riflessi caldi e avvolgenti.

Tagli capelli corti autunno inverno 2026-27: bixie bob, il taglio camaleontico

Sempre firmato Compagnia della Bellezza è il bixie bob, costruito sul contrasto tra una nuca più corta e lunghezze frontali slanciate. «Ricercato e camaleontico», lo definisce Filetti, indicando nel ciuffo il dettaglio che fa la differenza: può essere modellato in modi diversi, modificando l’espressione del taglio e moltiplicando le possibilità di styling. È particolarmente adatto ai visi ovali, le cui proporzioni equilibrate permettono di sperimentare con asimmetrie e variazioni di volume.

Light pixie, il corto dall’effetto lifting

Per chi desidera accorciare ulteriormente, il light pixie interpreta il corto in chiave leggera e dinamica; è il «taglio “lifting” per antonomasia», spiega Filetti. Gioca a coprire e scoprire il viso, regalando slancio ai lineamenti. Le punte libere e l’assenza di linee troppo rigide permettono di passare con facilità da uno styling mosso a uno liscio. È adatto a quasi tutte le forme del viso, mentre richiede qualche attenzione in più sui visi molto allungati: accorciare eccessivamente i lati potrebbe enfatizzarne la verticalità.

Bob e bowl cut, geometrie dal carattere rétro

Nelle proposte AHS di Wella, il bob acquista una dimensione quasi architettonica. Preciso, compatto, quasi scultoreo, definisce il volto con una presenza grafica e contemporanea. Accanto a lui, il bowl cut punta su una silhouette compatta e riconoscibile, resa ancora più interessante dalla basetta lunga: un dettaglio rétro che richiama l’attitudine androgina e lo spirito flapper, con un risultato deciso e sofisticato.

Tagli capelli corti autunno inverno 2026-27: bixie wolf cut, la nuova alternativa al bob

Da Jean Louis David arriva il bixie wolf cut, una versione di media lunghezza che unisce la struttura del bixie alla scalatura caratteristica dello shag. Moderno e definito, alleggerisce la chioma e ne amplifica il movimento. È una soluzione per chi cerca un’alternativa al classico bob, più corta, grintosa e ricca di personalità. Il taglio cambia espressione a seconda dello styling, mentre un gloss tono su tono, realizzato con sfumature delicate, valorizza la forma senza sovrastarla.

Carré corto e shag, tra volume e movimento

Franck Provost propone il carré corto, glamour e contemporaneo, con lunghezze che terminano nettamente all’altezza della mascella. La scalatura ammorbidisce il perimetro e crea una forma arrotondata, leggera e voluminosa. Di tutt’altro temperamento è lo shag corto, uno dei tagli più incisivi della stagione: le scalature decise e le lunghezze sfilate danno corpo alla texture, mentre la frangia porta l’attenzione sullo sguardo. Il risultato è volutamente spettinato, con un movimento che sembra nascere spontaneamente.

Tagli capelli corti autunno inverno 2026-27: micro bob con frangia, il corto più grafico

Per chi ama le linee definite, c’è infine il micro bob con frangia che arriva appena sotto le orecchie e interpreta il bob in una versione compatta e attuale. La frangia leggera sottolinea lo sguardo, mentre una scalatura delicata evita che il taglio risulti troppo rigido. È una scelta che valorizza la struttura del viso e permette di giocare con styling più lisci e ordinati oppure leggermente spettinati. Il segreto, come per ogni corto, è trovare il giusto equilibrio tra lunghezze, volumi e texture: perché il taglio più riuscito non è necessariamente quello che segue alla lettera una tendenza, ma quello che la interpreta in modo sempre molto personale.

Credit ph: Compagnia della Bellezza, Wella, Jean Louis David, Franck Provost