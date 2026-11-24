Party Girl Beauty è sinonimo di smoky eyes sbavati, labbra glossy, glitter e colori intensi. Il beauty riscopre il fascino di un'estetica fatta di eccessi, sensualità e glamour imperfetto.

Per anni abbiamo imparato ad apprezzare la bellezza essenziale, fatta di incarnati luminosi, sopracciglia pettinate, make-up appena accennati e acconciature impeccabili. L'estetica Clean Girl ha dettato le regole del beauty contemporaneo, trasformando la naturalezza in un vero e proprio codice di stile. Adesso, però, qualcosa sta cambiando. Dopo tanto minimalismo, la bellezza riscopre il piacere di osare e lo fa guardando alle notti più glamour degli anni Novanta e Duemila. È il ritorno della Party Girl Beauty: un'estetica sensuale, sfacciata e volutamente imperfetta, in cui il trucco non deve necessariamente essere impeccabile per essere irresistibile.

A riportare sotto i riflettori questo immaginario è soprattutto Gucci, che con la prima sfilata Autunno/Inverno 2026-2027 firmata da Demna ha celebrato il glamour notturno della Maison. In passerella, il make-up artist Sam Visser ha reinterpretato l'allure delle party girl di fine anni Novanta e inizio Duemila attraverso occhi intensamente bordati di nero, smoky eyes sfumati e labbra nude e lucide. A incarnare perfettamente questa visione è stata Kate Moss, che ha chiuso lo show con uno sguardo nero e profondo, zigomi scolpiti e un beauty look che sembrava uscito direttamente da una notte nella New York di qualche decennio fa. Accanto a lei, anche Gabbriette ed Emily Ratajkowski hanno contribuito a riportare in scena quell'immaginario fatto di sex appeal e glamour senza troppe regole.

La stessa voglia di esagerare è emersa anche nelle successive collezioni della Maison. Alla Primavera/Estate 2027, Gucci ha portato in passerella ombretti iperpigmentati e campiture di colore decise, dal fucsia al verde, dal blu al giallo, trasformando lo sguardo in un elemento di espressione personale. Un make-up che supera i confini del trucco tradizionale e recupera il gusto per l'eccesso, confermando la volontà di allontanarsi dalla discrezione degli ultimi anni.

Dagli occhi grunge ai glitter: il glamour delle notti anni Novanta e Duemila

Il ritorno della Party Girl Beauty non si esaurisce, però, sulle passerelle di Gucci. Tra i riferimenti più interessanti c'è anche Prada, che per l'Autunno/Inverno 2026-2027 ha proposto un'estetica volutamente vissuta, con eyeliner sbavati, ombretti scuri e capelli spettinati. Un'immagine che richiama il mondo indie sleaze e il fascino delle ragazze che sembrano non essersi mai preoccupate troppo della perfezione del proprio make-up.

Anche le altre passerelle hanno contribuito a definire questa nuova attitudine. Da Diesel, la pelle si è illuminata di glitter con un effetto quasi da mattina dopo una lunga notte di festa, mentre Chanel ha giocato con dettagli scintillanti tra capelli e make-up. Il risultato è una bellezza che non cerca necessariamente l'equilibrio, ma punta sulla personalità e sulla capacità di farsi notare.

Per ricreare questa estetica, il punto di partenza sono senza dubbio gli occhi. La matita nera diventa protagonista, applicata lungo la rima interna e quella superiore, per poi essere sfumata senza preoccuparsi troppo della precisione. Lo smoky eyes si porta intenso, nei toni del carbone e del grigio antracite, con una sfumatura che può arrivare fino all'arcata sopraccigliare. A completare il look ci pensano ciglia molto definite e, per chi ama osare, un tocco di glitter o di ombretto metallizzato sulla palpebra.

Da Kate Moss a Charli XCX: le icone della Party Girl Beauty

Se c'è un volto che più di tutti rappresenta questa estetica è quello di Kate Moss. Negli anni Novanta, la modella ha trasformato lo smoky eyes vissuto, le labbra nude e i capelli spettinati in una vera firma di bellezza, diventando il simbolo di un glamour spontaneo e anticonvenzionale. Il suo rapporto con il make-up racconta una femminilità lontana dalla perfezione costruita, fatta piuttosto di sguardi intensi e dettagli volutamente disordinati.

A rappresentare il versante più pop e scintillante degli anni Duemila c'è invece Paris Hilton, con i suoi gloss effetto vinile, gli ombretti luminosi e i beauty look coordinati a un guardaroba fatto di strass, minidress e accessori brillanti. Un'estetica che oggi torna a ispirare il mondo beauty, complice anche il revival Y2K che continua a influenzare moda e trucco.

Tra i riferimenti più contemporanei non può mancare Charli XCX, che ha riportato in primo piano un immaginario legato alla cultura clubbing, tra matita nera, ciglia enfatizzate, incarnato scolpito e capelli dall'allure volutamente disinvolta.

Dalla nightlife al piccolo schermo: le Party Girl che hanno fatto scuola

Il fascino della Party Girl non nasce oggi e il cinema lo racconta da decenni.

Nel 1995, il film Party Girl con Parker Posey portava sullo schermo la scena underground newyorkese, tra feste, musica e un'estetica volutamente anticonvenzionale. Qualche anno più tardi, le protagoniste di Sex and the City trasformavano il glamour delle notti a Manhattan in un vero e proprio immaginario beauty, fatto di occhi definiti, labbra lucide e acconciature voluminose. A raccoglierne l'eredità più dark è stata Skins, con Effy Stonem e il suo iconico trucco nero sbavato, diventato uno dei beauty look più riconoscibili della televisione anni Duemila.

Più recentemente, Euphoria ha riportato il make-up al centro della narrazione visiva, con dei look scintillanti e provocatori, tra cristalli, eyeliner grafici e ombretti luminosi.

Riferimenti diversi, accomunati dalla stessa idea di bellezza: espressiva, audace e lontana da qualsiasi regola.

I prodotti per ricreare il Party Girl Make-up

Per ricreare il beauty look da party girl non serve una routine elaborata: bastano pochi prodotti strategici, da combinare giocando con intensità e texture.

Una matita nera Kajal Excess Longwear Smoky Eye Liner di MAC Cosmetics, è ideale per intensificare lo sguardo e realizzare uno smoky eyes da sfumare con le dita o con un pennello. Per aggiungere un tocco luminoso alla palpebra si può scegliere un ombretto glitterato come e.l.f. Fine as Fleck Glitter Eyeshadow, mentre per ciglia voluminose e ben definite c'è Essence Call Me Queen Mascara.

Sulle labbra, invece, il gloss torna protagonista: Yves Saint Laurent Loveshine Candy Glaze è un alleato per ottenere un finish brillante e avvolgente.

Il segreto è non avere paura di stratificare, combinare finish diversi e lasciare che il make-up conservi un pizzico di imperfezione: perché, questa stagione, la bellezza più interessante è quella che non ha paura di farsi notare.

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