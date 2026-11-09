Dalle passerelle ai look delle star, la riga laterale torna protagonista delle tendenze capelli. Ecco le ispirazioni più glam e i tutorial per realizzarla alla perfezione.

È uno dei revival più interessanti della stagione: la riga laterale è tornata e gli styling non sono mai stati così glam. Perché piace tanto? Perché basta un solo gesto per trasformare completamente un'acconciatura. Dopo anni di predominio della riga centrale, la side part riconquista star, passerelle e social, riportando alla ribalta un'estetica che guarda agli anni Novanta e Duemila. Il bello è che non serve cambiare taglio per sperimentarla: funziona sui caschetti corti, sui capelli lunghi e fluenti e persino sulle chiome ricce, con interpretazioni che spaziano dalle più naturali alle più scenografiche.

Riga laterale capelli: perché è tornata di tendenza

In passato relegata a simbolo dello stile millennial, oggi la riga laterale torna per conquistare la Gen Z, che sui social la sfoggia con orgoglio. La scriminatura laterale torna dunque protagonista grazie al fascino degli hairstyle rétro e alla voglia di sperimentare con i volumi. Dalle onde Old Hollywood ai blowout vaporosi, passando per i caschetti asimmetrici e gli styling sleek, basta spostare la riga per ottenere un risultato completamente diverso. Il segreto della sua versatilità è proprio questo: la riga laterale può essere appena accennata, per un effetto morbido e naturale, oppure molto profonda e definita, per creare un contrasto grafico e un volume più evidente su un lato del viso. Anche la moda è responsabile del suo ritorno sulla scena: nelle ultime sfilate - quelle di Victoria Beckham e Gucci su tutte - abbiamo notato diverse acconciature degne di nota con side part.

Se vi state domandando a chi sta bene la riga laterale, la risposta è molto semplice e positiva: sta bene a tutte e si adatta a ogni tipo di look. Naturalmente non esiste una posizione universalmente perfetta: il consiglio è quello di sperimentare davanti allo specchio, osservando come cambiano le proporzioni e il movimento della chioma.

Riga laterale capelli: i look più belli da copiare

Abbiamo selezionato 8 look capelli con la riga laterale. Star e styling da passerella da cui prendere ispirazione.

1. Kaia Gerber - Raccolto morbido con riga laterale profonda e ciuffo lungo

2. Riga centrale e capelli lunghi sleek sulla passerella di Victoria Beckham

3. Serena Williams - Riga laterale profonda con onde morbide e voluminose

4. Caschetto mosso con riga laterale e volume alle radici alla sfilata di Gucci

5. Claire Danes - Long bob liscio con riga laterale e punte dritte

6. Margot Robbie - Caschetto mosso con riga laterale e frangia lunga

7. Riga laterale profonda con onde vaporose in stile anni Novanta al fashion show di Gucci

8. Scarlett Johansson - Caschetto biondo con riga laterale e punte arrotondate

Riga laterale how to: i tutorial per una side part da star

Come realizzare una riga laterale impeccabile e, soprattutto, come mantenerla in piega? Il segreto è lavorare sulle radici e scegliere lo styling giusto per la propria tipologia di capelli. Dai trucchi - o hacks - per ottenere volume alle tecniche per creare una scriminatura profonda e definita, abbiamo selezionato sei tutorial social che mostrano come interpretare la side part, anche attraverso acconciature di ispirazione rétro.

1. Tutorial riga laterale su capelli lunghi

2. Come mettere in piega i capelli con la riga laterale

3. Side part glam: la scriminatura laterale in stile anni 2000

4. Il trucco da parrucchiere per mettere in piega i capelli con riga laterale

Credits Ph.: Getty Images

5. Side part slick back di tendenza

6. Acconciatura con riga laterale per capelli medio-corti

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