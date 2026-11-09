Dal pixie cut al caschetto argento, i capelli corti grigi sono una scelta di stile sempre più amata. Ecco i look delle star (ma non solo) da cui prendere ispirazione

I capelli corti grigi hanno un fascino tutto nuovo. Eleganti e ricchi di personalità, oggi rientrano tra gli styling più amati. Perfetti per trasformare una caratteristica naturale in un dettaglio di stile, si portano con disinvoltura a tutte le età per sfatare il mito secondo cui il grigio invecchi. A dimostrarlo sono anche le star, che sempre più spesso scelgono di sfoggiare chiome argento, bianche o sale e pepe, interpretandole attraverso tagli contemporanei e styling ricercati. Perché piacciono così tanto? Perché le sfumature silver hanno la capacità di apparire luminose e sofisticate, soprattutto se abbinate a un taglio ben studiato. Frutto di uno stile personale che non ha bisogno di nascondere il passare del tempo per risultare interessante, conquista anche chi, pur non avendo i capelli grigi, sceglie di tingerli in questa sfumatura di tendenza per un effetto glam inedito.

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Capelli corti grigi: perché sono di tendenza

Oggi i capelli grigi naturali - ma non solo - sono al centro della scena grazie a una nuova visione della bellezza, sempre più personale e libera dai canoni tradizionali. Scegliere di non tingere i capelli, infatti, può diventare una dichiarazione di stile, soprattutto quando il colore viene valorizzato da un taglio capace di esaltare particolare texture dei capelli grigi.

Tra le proposte più interessanti troviamo i pixie cut cortissimi e sfilati, i bixie dall'allure contemporanea e i caschetti morbidi, ideali per chi desidera mantenere un po' di lunghezza. Anche il colore gioca un ruolo fondamentale: dal bianco ghiaccio al grigio perla, passando per le sfumature sale e pepe, ogni tonalità regala un effetto differente.

Il segreto per un effetto sofisticato? Scegliere un taglio che rispetti la natura del capello e valorizzi i lineamenti, senza dimenticare lo styling. Volumi soffici, ciuffi laterali e scalature leggere possono rendere il corto più dinamico, mentre una piega liscia e definita ne sottolinea la ricercatezza.

Capelli corti grigi: 10 idee di tendenza da cui prendere ispirazione

Celebrity e social offrono moltissime idee per interpretare i capelli corti grigi con personalità. Dai tagli minimalisti alle versioni più voluminose, abbiamo selezionato dieci look da cui prendere ispirazione.

1. Jane Fonda - Bob riccio e voluminoso, dall'effetto silver

2. Caschetto geometrico grigio argento con punte nere e frangia piena

3. Helen Mirren - Caschetto corto con frangia leggera e punte arrotondate

4. Pixie cut grigio argento con lati cortissimi e ciuffo voluminoso

5. Jamie Lee Curtis - Pixie cut cortissimo e sfilato, con frangetta irregolare

6. Capelli corti grigi prima e dopo - Pixie cut grigio argento con sfumatura cortissima ai lati e ciuffo pettinato all'indietro

7. Emma Thompson - Pixie spettinato con ciuffo sollevato

8. Pixie cut grigio sale e pepe, sfilato e spettinato, con frangia corta

9. Maye Musk - Corto bianco ghiaccio, pettinato all'indietro

10. Capelli corti grigi how to: caschetto corto bianco ghiaccio con riga laterale e ciuffo a onda rétro

Credits Ph.: Getty Images - Unsplash

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