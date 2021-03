Quali saranno le tendenze beauty dal prossimo autunno? Ecco le migliori, da replicare subito!

Smokey eyes dal mood grunge, incarnato opaco e capelli mossi con l'immancabile frangia sono alcune delle tendenze beauty autunno inverno 2021 2022 che abbiamo scovato durante la Milano Fashion Week. Scopri con noi le più belle!

Tendenze beauty: eyeliner

Focus on eyes: è il diktat delle tendenze beauty autunno 2021 2022. Il make-up con eyeliner è bold, intenso e dalle linee decise, allungate, quasi geometriche, con tratti ben marcati per farsi notare.

Trucco occhi: mood grunge

Khol, kajal, matite dalla mina morbida ed eyeliner non potranno, quindi, mancare nel beauty case del prossimo autunno inverno 2021 2022. Gli occhi sono resi profondi da un cenno leggero di smokey eyes scuro per un effetto vissuto che ricorda tanto gli anni Novanta (che nostalgia!).

Tendenze beauty autunno inverno 2021 2022: trucco nude

Incarnato opaco, sopracciglia ben pettinate e leggermente wild, contouring appena accennato con un bronzer soft e un blush pesca ai lati del viso. Saranno queste le caratteristiche del make-up naturale del 2021. Fresco, easy, perfetto per ogni occasione. Con un occhio alla scelta dei prodotti che devono avere texture morbide da lavorare e multifunzionali.

Tendenze beauty autunno inverno 2021 2022: labbra bold

Avevamo già anticipato il "ritorno del rossetto". Con o senza mascherina (che molto probabilmente indosseremo anche nella prossima stagione), le labbra sono vivacizzate da un lipstick opaco, intenso, nelle tonalità che spaziano dal rosso al nude, da declinare e scegliere in base al proprio sottotono. O in base al mood del momento.

Sopracciglia in evidenza

Lunghe e dritte, enfatizzate da una matita nello stesso colore: sono le sopracciglia bold viste da Emporio Armani che diventeranno la nuova forma alla quale ispirarsi per l'autunno inverno 2021 2022. Un make-up facile e fresco firmato da Linda Cantello, International Make-Up Artist di Giorgio Armani che punta alla semplicità e alla libertà.

Glitter mania

La tendenze esplosa su TikTok contagia anche la Milano Fashion Week autunno inverno 2021 2022: il glitter touch è ormai un must; sulle palpebre, lungo il contorno occhi o sugli zigomi, un po' mood Euphoria un po' disco dance anni Ottanta.

Tendenze beauty autunno inverno 2021 2022: coda bassa

L'hair look su capelli lunghi per l'autunno inverno 2021 2022 sarà quasi fiabesco grazie alle code basse che ricadono morbide sulla schiena, ma con una duplicità intrinseca. La testa è chic, ma con un retrogusto eccentrico, esaltato dai baby hair frontali lasciati morbidi sulle tempie e sulle orecchie. Una perfetta imperfezione.

Treccine

La bellezza non si ferma e le tendenze beauty autunno inverno 2021 2022 esprimono al massimo la voglia di libertà, non solo personale, ma anche nei capelli. Gli hair look rispecchiano questo desiderio tramite movimento e naturalezza delle ciocche vivacizzate dalle treccine frontali, ricreate in alcune teste, che riportano a una dimensione quasi hippie. Un mix ben riuscito di rock e glamour.

Tendenze beauty autunno inverno 2021 2022: frange&ciuffi

Texture elastiche per frange fuori dagli schemi come questa dai toni fluo vista da Marco Rambaldi. Il trick è lavorare sulle asimmetrie per hair look tendenzialmente lisci, anche sui pixie cut che tornano sulla cresta dell'onda. All'occorrenza la frangia si trasforma in un ciuffo scompigliato che strizza l'occhio ai tipici hair style degli anni Novanta.

La riga in mezzo

Il must capelli per l'autunno inverno 2021 2022? La riga in mezzo. Sui capelli lunghi e lisci ma anche su caschetti mossi e sui capelli corti. Un suggerimento per fare ordine...in testa.

Capelli lunghi e mossi

Sulle passerelle sfilano hairdo con classiche onde (anche quando accompagnate da trecce lunghissime, fuor di misura, per valorizzare al massimo la scenografia). Super lunghezze gender-fluid, per lei e per lui, sia per i capelli mossi dalle trecce, che per i capelli lisci, volutamente imperfetti.

Sfogliate la gallery per scoprire tutte le tendenze make-up ed hair del prossimo autunno!

