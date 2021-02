Ecco come la moda italiana si prepara ad affrontare la prossima Fashion Week, anche in tempi di Covid.

Lo scorso settembre, con una Fashion Week "ibrida" a metà tra eventi fisici e appuntamenti online, la moda italiana si era rimessa in piedi dopo mesi di lockdown, una pandemia dalle sorti ancora incerte e tanta voglia di ricominciare.



Tra gli addetti ai lavori, che fossero designer, buyer o membri della stampa, la speranza di tutti per un'edizione più o meno "normale" sembrava essere riposta su febbraio, complice anche un alleggerimento della situazione dell'emergenza sanitaria dopo l'estate.



Purtroppo sappiamo tutti che, da lì a poco, i numeri sarebbero tornati drammaticamente a salire e che sarebbe cominciato il "balletto" delle zone gialle, arancioni, rosse e delle nuove restrizioni.



Ma la moda italiana ha reagito con tempestività, grazie anche all'esperienza della primavera, per mettere in piedi un'edizione della Milano Fashion Week che sarà pronta a stupire ed emozionare, anche se in formato per lo più digitale.



Come? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle sfilate milanesi per l'Autunno Inverno 2021-22





Sfilate Milano Febbraio: ecco cosa succederà





La Milano Fashion Week avrà luogo dal 23 febbraio al 1°marzo, prevedrà 61 sfilate (tutte in formato digitale, data la situazione sanitaria), 57 presentazioni e presentazioni su appuntamento, di cui 15 fisiche e 42 digitali e 6 eventi per un totale di 124 appuntamenti in calendario.



L'edizione si aprirà con un video-omaggio a Beppe Modenese, Presidente onorario di Camera Nazionale della Moda Italiana, scomparso il 21 novembre 2020, curato e diretto da Beniamino Barrese, regista del documentario “La scomparsa di mia madre” presentato al Sundance Film Festival e candidato agli European Film Awards 2019.

Ritroveremo “WE ARE MADE IN ITALY - The Fab Five Bridge Builders”, sviluppato dal gruppo di lavoro di Camera Nazionale della Moda Italiana “Black Lives Matter in Italian Fashion", curato da Stella Jean, Edward Buchanan, Michelle Francine Ngonmo e CNMI. Il progetto è focalizzato a celebrare i valori dell’inclusione e della multiculturalità e ha l’obiettivo di mettere in risalto il talento di cinque POC (people of color) talents (Joy ljeoma Meribe - MODAF DESIGNS; Karim Daoudi - KARIM DAOUDI; Claudia Gisèle Ntsama - GISFAB; Fabiola Manirakiza - FRIDA-KIZA; Pape Mocodou Fall alias Mokodu - MOKODU).







Sfilate Milano Febbraio: Valentino rimane a Milano e Versace "scompare"





Tra i vari "colpi di scena" di questa edizione, la "sparizione" tra i grandi nomi in calendario di Versace che, attraverso un comunicato stampa, ha annunciato la sua decisione di non "sfilare" durante la Fashion Week ma di presentare la collezione qualche giorno dopo (il 5 marzo) con un video "Fare un evento digitale ha i suoi vantaggi. Uno di questi è la possibilità di connettersi con il pubblico quando pensi sia il momento più giusto. La decisione di presentare la collezione Autunno/Inverno 2021 alcuni giorni dopo la Fashion Week di Milano, non influisce sul fatto che Versace rimane un membro orgoglioso di Camera della Moda e che il brand sarà sempre uno dei principali esponenti e un grande sostenitore del sistema moda italiano" queste le parole di Donatella Versace.



Valentino, invece, ha confermato la sua presenza nel calendario milanese (e non a Parigi come era già successo a settembre); presenterà la sua collezione il 1° Marzo con la volontà di salvaguardare il più possibile la salute di tutti colori che lavorano per il brand.





Sfilate Milano Febbraio: il calendario day by day



Ecco l'elenco giorno per giorno delle sfilate e dei marchi presenti alla Settimana della Moda



Mercoledì 24 febbraio

WE ARE MADE IN ITALY (BLACK LIVES MATTER IN

ITALIAN FASHION -COLLECTIVE), MISSONI, SIMONA MARZIALI - MRZ, CALCATERRA, GIUSEPPE BUCCINNÀ, ALBERTA FERRETTI, FENDI

N°21, DEL CORE, BRUNELLO CUCINELLI, FABIO QUARANTA, HUMAN POETICS BY POLIMODA



Giovedì 25 febbraio

MAX MARA, GENNY, BLUMARINE, VÌEN, ANDREA POMPILIO, DIMA LEU, ANTEPRIMA, PRADA, MOSCHINO, EMPORIO ARMANI, LUISA BECCARIA, DANIELA GREGIS, GCDS



Venerdì 26 febbraio

MARCO RAMBALDI, MÜNN, BUDAPEST SELECT, ANTONIO MARRAS, ACT N°1, VIVETTA, ETRO, TOD'S, FRANCESCA LIBERATORE, ALESSANDRO VIGILANTE



Sabato 27 febbraio

SPORTMAX, GABRIELE COLANGELO, ONITSUKA TIGER, ALESSANDRO DELL'ACQUA X ELENA MIRO', GIORGIO ARMANI, ERMANNO SCERVINO, SALVATORE FERRAGAMO, PHILOSOPHY DI LORENZO

SERAFINI, CIVIDINI, ANNAKIKI, LAURA BIAGIOTTI





Domenica 28 febbraio

SHUTING QIU, MM6 MAISON MARGIELA, DSQUARED2, DROME, FILA, EMILIO PUCCI, GILBERTO CALZOLARI, CHB, ELISABETTA FRANCHI

Lunedì 1° marzo

PORTS 1961, MSGM, VALENTINO, DOLCE & GABBANA